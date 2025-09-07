Trova nel Magazine
Libero Magazine

Tale e Quale Show, Loretta Goggi rivela: "L'addio? Ero in imbarazzo. La tv oggi: solo miserie umane"

In un'intervista l'ex giudice dello show del venerdì sera di Rai Uno da una nuova versione sul suo addio

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Manca poco alla partenza della nuova edizione di Tale e Quale Show, lo storico e apprezzato varietà del venerdì sera guidato da Carlo Conti in cui tanti vip si mettono davvero in gioco, provando a improvvisarsi imitatori delle più grandi voci della storia della musica italiana e internazionale.

Un format davvero inossidabile anche grazie a una formula consolidata che negli ultimi anni ha visto pochi cambiamenti, anche perché non ce n’era alcun motivo, visto che il programma continua a incontrare l’interesse del pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tale e Quale Show, la versione di Loretta Goggi (che poi spara a zero sulla tv di oggi)

L’ultimo cambiamento importante registrato nella formula vincente di Tale e Quale, ha riguardato la composizione della giuria che ha perso, alla fine dell’edizione di due anni fa, un pezzo da novanta, ovvero la più grande imitatrice italiana, Loretta Goggi. Un’artista grandissima e giustamente stimatissima, che nella giuria poteva portare un’esperienza non paragonabile a quella di nessun altro nello spettacolo italiano in fatto di imitazioni.

L’abbandono del bancone della giuria di Tale e Quale Show da parte di Loretta Goggi aveva in effetti sorpreso molto. L’imitatrice è stata poi sostituita dalla frizzante Alessia Marcuzzi che si è accomodata al tavolo condiviso con Giorgio Panariello e Malgioglio e con il giudice di serata, che di volta in volta cambia.

Goggi, aveva giustificato l’addio allo show dei vip imitatori con una scelta strettamente legata a valutazioni private e non legata ad alcuna questione artistica, nè tanto meno di tensioni o contrasti con Carlo Conti o con il resto del cast.

In effetti, scontri non sono mai stati registrati nel contesto di Tale e Quale Show, e le motivazioni private potevano essere comprensibilissime. A cambiare parzialmente versione su questo addio è però la stessa Loretta Goggi, in una lunga intervista pubblicata oggi sulle pagine del Corriere della Sera.

L’attrice, conduttrice, imitatrice, cantante si è generosamente raccontata a tutto campo e non si è tirata indietro nemmeno davanti alla domanda sull’addio a Tale e Quale Show. Ciò che ha sorpreso è stato però il contenuto della sua risposta che non si è focalizzata sulle necessità di dedicare più tempo alla propria vita privata, ma è invece andata nel dettaglio, spiazzando.

"Negli ultimi anni ero in imbarazzo", ha detto addirittura Loretta Goggi. "Il mio ruolo era diventato stucchevole, mi sono ritrovata a fare la maestrina della penna rossa e ho pensato che non fosse più il mio posto". Insomma un’insofferenza c’era ed è rimasta nascosta da spiegazioni più "diplomatiche", date da lei stessa peraltro, fino ad oggi. Ma l’artista ne ha un po’ per tutti, bocciando praticamente in blocco la tv di oggi.
Dice infatti: "È diventata un reality, con format uno uguale all’altro, in Rai The Voice, a Mediaset Io canto. L’Isola dei famosi, Grande Fratello, Temptation Island: tutti programmi che si somigliano perché mettono alla prova le miserie umane".

Potrebbe interessarti anche

Mastelloni colpito da ictus e ricoverato in prognosi riservata a Roma

Paura per Leopoldo Mastelloni, colpito da ictus: è ricoverato in prognosi riservata. Come sta adesso

L'attore e regista è attualmente ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Roma a ...
Franco Califano

Franco Califano: la moglie ‘lampo’, i grandi amori Vip e la figlia abbandonata

Scopriamo qualche dettaglio sul piano più personale e sentimentale dell’indimenticat...
Adolfo Durante chi è il vincitore di Like a Star 2025

Adolfo, chi è il vincitore di Like a Star (come Mina): le polemiche queer e le lacrime con Amadeus

Nella puntata finale dello show condotto da Amadeus non sono mancate le sorprese, ma...
Lisa Fusco - Tale e Quale Show

Tale e Quale, Lisa Fusco tuona contro lo show: "Scartata perché grassa". Che succede

La subrette napoletana si è scagliata contro il programma di Carlo Conti raccontando...
Carlo Conti - Tale e Quale Show

Bufera su Tale e Quale Show, vip scartata attacca Carlo Conti: "Serve rispetto". E Serena Grandi rincara: “Tutto un circolino”

Un'ex protagonista de L'Isola dei Famosi, che a quanto pare aveva sostenuto il provi...
Andrea delogu film streaming dove vederli

Andrea Delogu, un fisico da star: i migliori film da vedere in streaming (c'è anche l'ex marito)

Conduttrice, deejay e presentatrice, in alcune circostanze ha anche vestito i panni ...
Ivan Zazzaroni

“Ballando con le stelle è superiore a tutti”: le rivelazioni di Ivan Zazzaroni su cast, Barbara D’Urso e Mariotto

Ivan Zazzaroni si sbilancia sulla 20ª edizione di Ballando con le Stelle: parole su ...
Guillermo Mariotto

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto spara a zero su D’Urso e i nuovi concorrenti, poi la stoccata: “Mi si ama o mi si detesta”

Il giudice dello show di Milly Carlucci ha commentato i primi nomi della prossima ed...
Maria De Filippi

Uomini e Donne, al via le registrazioni: cosa sappiamo sulla nuova edizione, tronisti e date di messa in onda

La stagione 2025 del dating show di Maria De Filippi porterà una ventata di nomi nuo...

Personaggi

Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci
Temptation Island - Flavio Ubirti

Flavio Ubirti
Jake La Furia

Jake La Furia
Paolo Belli

Paolo Belli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963