Tale e Quale Show, Loretta Goggi rivela: "L'addio? Ero in imbarazzo. La tv oggi: solo miserie umane"
In un'intervista l'ex giudice dello show del venerdì sera di Rai Uno da una nuova versione sul suo addio
Manca poco alla partenza della nuova edizione di Tale e Quale Show, lo storico e apprezzato varietà del venerdì sera guidato da Carlo Conti in cui tanti vip si mettono davvero in gioco, provando a improvvisarsi imitatori delle più grandi voci della storia della musica italiana e internazionale.
Un format davvero inossidabile anche grazie a una formula consolidata che negli ultimi anni ha visto pochi cambiamenti, anche perché non ce n’era alcun motivo, visto che il programma continua a incontrare l’interesse del pubblico.
Tale e Quale Show, la versione di Loretta Goggi (che poi spara a zero sulla tv di oggi)
L’ultimo cambiamento importante registrato nella formula vincente di Tale e Quale, ha riguardato la composizione della giuria che ha perso, alla fine dell’edizione di due anni fa, un pezzo da novanta, ovvero la più grande imitatrice italiana, Loretta Goggi. Un’artista grandissima e giustamente stimatissima, che nella giuria poteva portare un’esperienza non paragonabile a quella di nessun altro nello spettacolo italiano in fatto di imitazioni.
L’abbandono del bancone della giuria di Tale e Quale Show da parte di Loretta Goggi aveva in effetti sorpreso molto. L’imitatrice è stata poi sostituita dalla frizzante Alessia Marcuzzi che si è accomodata al tavolo condiviso con Giorgio Panariello e Malgioglio e con il giudice di serata, che di volta in volta cambia.
Goggi, aveva giustificato l’addio allo show dei vip imitatori con una scelta strettamente legata a valutazioni private e non legata ad alcuna questione artistica, nè tanto meno di tensioni o contrasti con Carlo Conti o con il resto del cast.
In effetti, scontri non sono mai stati registrati nel contesto di Tale e Quale Show, e le motivazioni private potevano essere comprensibilissime. A cambiare parzialmente versione su questo addio è però la stessa Loretta Goggi, in una lunga intervista pubblicata oggi sulle pagine del Corriere della Sera.
L’attrice, conduttrice, imitatrice, cantante si è generosamente raccontata a tutto campo e non si è tirata indietro nemmeno davanti alla domanda sull’addio a Tale e Quale Show. Ciò che ha sorpreso è stato però il contenuto della sua risposta che non si è focalizzata sulle necessità di dedicare più tempo alla propria vita privata, ma è invece andata nel dettaglio, spiazzando.
