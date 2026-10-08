Tale e Quale Show, Selma Ezzine candidata a Sanremo (con beffa) e Malgioglio salva la serata: chi ha vinto e classifica finale Tale e Quale Show, terza puntata: Selma conquista il pubblico ma arriva terza. Vincono Insinna e Cirilli, mentre la giuria accende la serata

Ilaria Losapio Giornalista e content editor Giornalista pubblicista, curo social e contenuti su intrattenimento, lifestyle e cultura pop. Scrittura e informazione sono la mia passione.

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Tale e Quale Show, terza puntata fiacca (a dir poco): Selma conquista il pubblico ma arriva terza. Vincono Insinna e Cirilli, mentre la giuria accende la serata.

Non è stata probabilmente la puntata più memorabile di Tale e Quale Show. La terza serata del programma di Carlo Conti ha regalato qualche momento riuscito, diverse battute e tanto spettacolo al tavolo della giuria, ma sul palco le imitazioni hanno viaggiato a corrente alternata. A spiccare, ancora una volta, è stata Selma Ezzine, capace di conquistare il pubblico e una nuova standing ovation, anche se questa volta la classifica non le ha consegnato la vittoria.

A chiudere al primo posto, infatti, sono Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, a pari merito. Seconda Morise, mentre Selma si ferma al terzo gradino del podio.

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Tale e Quale show (7 ottobre), cosa è successo: Siani, Ceccherini e Malgioglio conquistano la scena

A regalare i momenti più divertenti sono soprattutto Alessandro Siani e Massimo Ceccherini, con quest’ultimo perfettamente calato nel ruolo di giudice per una sera. A completare il terzetto c’è naturalmente Cristiano Malgioglio, che si presenta in una curiosa versione da "Pirati dei Caraibi" per rendere omaggio a Penelope Cruz. Non manca nemmeno un piccolo ritratto dell’attrice, mostrato con orgoglio dal paroliere: uno dei tanti momenti sopra le righe della serata.

E Malgioglio trova anche il modo di dispensare consigli fuori dagli schemi. Dopo l’esibizione di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, il giurato suggerisce infatti che potrebbe essere più adatta alla recitazione che al canto, arrivando a dire che, se fosse suo padre, la manderebbe a New York a prendere lezioni di recitazione.

"Vai a New York in un’accademia di recitazione, sei bella e forse la recitazione fa per te rispetto al canto"

Selma ancora protagonista, ma il primo posto sfuma

Quando arriva il momento di Selma, però, il registro cambia. La sua esibizione convince e il pubblico le regala ancora una volta una standing ovation. Tanto che arriva anche un appello rivolto a Stefano De Martino, affinché possa darle spazio sul palco del prossimo Festival di Sanremo.

Questa volta, però, Selma deve accontentarsi del terzo posto. Davanti a lei finiscono Morise, seconda, e la coppia formata da Insinna e Cirilli, che chiude in testa.

Tra le sorprese c’è proprio Cirilli nei panni di Charlie Chaplin: una trasformazione sulla quale molti potevano avere dubbi e che invece riesce a convincere pubblico e giuria, portandolo addirittura al primo posto. Più complicata, invece, la prova di Insinna nei panni di Totò, nonostante il risultato finale gli sorrida.

La classifica finale

Insinna & Cirilli (Totò – Charlie Chaplin) – 76 punti

Roberta Morise (Loredana Bertè) – 69 punti

Selma (Alicia Keys) – 54 punti

Stefano Meloccaro (Gianni Morandi) – 49 punti

Andrea Perroni (Geolier) – 47 punti

Paola Perego (Orietta Berti) – 43 punti

Anna Pettinelli (Doris Day) – 40 punti

Vladimir Randazzo (Sayf) – 40 punti

Maddalena Corvaglia (Geri Halliwell) – 31 punti

Jasmine Carrisi (Anna) – 29 punti

Max Paiella (Francesco Gabbani) – 26 punti

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