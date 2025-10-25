Tale e Quale Show (24 ottobre): Maryna trionfa, Pamela Petrarolo da brividi e disastro totale di Carmen Di Pietro Chi ha vinto, la classifica completa e i momenti top e flop della quinta puntata di Tale e Quale Show in onda ieri - venerdì 24 ottobre 2025 - su Rai 1.

Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Nella quinta puntata andata in onda 24 ottobre 2025, ad aggiungersi al parterre dei giudici composto da Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Panariello, è stato Nicola Savino, prossimo conduttore di Tali e Quali. La puntata ha offerto un varietà pieno di musica, divertimento e trasformazioni sorprendenti. Andiamo a scoprire chi ha vinto la puntata e i momenti più salienti.

Tale e Quale Show, cosa è successo nel corso della puntata del 24 ottobre

Ad aprire la nuova puntata è Tony Maiello, che sorprende tutti calandosi nei panni di Tiziano Ferro. La sua esibizione sulle note di Sere nere conquista immediatamente il pubblico, che si alza in piedi per applaudirlo. Alessia Marcuzzi resta colpita e commenta entusiasta: "Se chiudevo gli occhi, avrei giurato fosse davvero Tiziano. Complimenti a te, al trucco e alla tua voce".

Con il suo solito umorismo, Giorgio Panariello scherza: "Perché non avete fatto interpretare Tiziano a Samuele Cavallo? Mi sarebbe piaciuto vedere il Ferro di Cavallo!". Battuta a parte, anche lui si dice pienamente soddisfatto dell’esibizione. Cristiano Malgioglio, travestito per l’occasione da Marge Simpson, ha elogiato la performance per "l’intonazione impeccabile" del concorrente. Tuttavia, ha aggiunto con sincerità: "Tiziano ha una voce molto potente e, all’inizio, ti sentivo un po’ leggero. Ma in alcuni momenti sei riuscito davvero a catturare la sua essenza". Una prova convincente, insomma, che ha messo d’accordo pubblico e giuria.

Le Donatella si calano nei panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini, portando sul palco un medley travolgente con i brani simbolo delle due icone della tv: Disco Bambina, Cicale, Sugar Sugar e La notte vola. Il momento si chiude con un omaggio a Raffaella Carrà sulle note di Rumore. Carlo Conti le applaude divertito: "Avete fatto ballare tutti!". Cristiano Malgioglio, invece, ironizza definendole "Stanlio e Minnie", e aggiunge pungente: "Cantato? Hanno ragliato!". Alessia Marcuzzi difende le sorelle Provvedi, sottolineando che oltre a cantare hanno anche ballato con energia e precisione. Panariello e Savino stemperano con l’ironia, lodando Conti per "aver messo insieme Heather e Lorella" e proponendogli scherzosamente un "Nobel per la pace televisiva".

Gianni Ippoliti ha portato sul palco di Tale e Quale Show la sua versione di Tony Effe, regalando un momento divertente e originale. L’imitazione ha colpito per la somiglianza vocale, perfino nelle piccole imperfezioni che caratterizzano il rapper romano. Il pubblico ha apprezzato l’ironia e l’impegno di Ippoliti, capace di unire comicità e imitazione. "C’erano le stesse imprecisioni", ha sentenziato Nicola Savino. Alessia Marcuzzi ha detto che somigliava più a Califano mentre Malgioglio ha criticato l’esibizione: "Hai cantato tutto l’alfabeto mancava solo la F".

Altra standing ovation per Samuele Cavallo che ha interpretato Robbie Williams in "Angel". "Si vede la tua esperienza nei musical", commenta Nicola Savino. Alessia Marcuzzi si complimenta per la sua interpretazione, lo stesso Malgioglio: "Mi è piaciuta la tua versione".

Ma la vera star della serata è stata Maryna (Marina Valdemoro Maino), che ha incantato pubblico e giuria esibendosi in "Hurt", uno dei brani più iconici della cantante colombiana Christina Aguilera. Nonostante la difficoltà del brano, la youtuber torinese se l’è cavata alla grande, confermando un processo di grande crescita artista già palesato la scorsa settimana quando interpretò un’ottima Anna Tatangelo.

Tra i momenti esilaranti l’imitazione di Orietta Berti da parte di Carmen Di Pietro. Nonostante le evidenti stonature, il pubblico l’ha premiata con una standing ovation per simpatia ed energia. Cristiano Malgioglio l’ha presa in giro parlando di "barotrauma" e disastro totale, mentre Alessia Marcuzzi ha sottolineato i gesti e l’inchino ben riusciti. Nicola Savino ha notato che era "fuori tempo" rispetto alla musica. Malgioglio ha ricordato con ironia l’amore tra Orietta e Osvaldo. Tra risate e imprecisioni, Carmen ha conquistato tutti per il suo spirito e la sua ironia.

Brividi con l’esibizione di Pamela Petrarolo che ha interpretato Mia Martini nel brano "Gli uomini non cambiano". Standing ovation per lei al termine della performance. Nicola Savino e Giorgio Panariello si sono complimentati con lei pur evidenziando qualche imprecisione. "Pamela sei arrivata al cuore, mi sono commossa", dice Alessia Marcuzzi. "Hai interpretato una buona Martini", è il giudizio di Malgioglio.

Per prepararsi a interpretare Karol G in Si antes tu hubieras conocido, Antonella Fiordelisi ha chiesto aiuto all’ex coinquilina del Grande Fratello, Oriana Marzoli, per lezioni di spagnolo. Alessia Marcuzzi l’ha elogiata, sottolineando i progressi nel ballo, più sensuale rispetto alle puntate precedenti, e l’intonazione che richiamava Karol G. Cristiano Malgioglio ha espresso sorpresa per il coraggio della concorrente, mentre Giorgio Panariello e Nicola Savino hanno condiviso il giudizio positivo di Alessia.

Tale e Quale (quinta puntata), chi ha vinto e la classifica completa

Nella quinta serata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 24 ottobre 2025, a trionfare è stata Maryna con 56 punti, seguita da Tony Maiello a 53 punti. Sul podio si piazzano anche Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo, entrambe con 51 punti, mentre un altro Samuele Cavallo totalizza 50 punti.

Le Donatella e la coppia Insinna-Cirilli chiudono a 38 punti, seguiti da Peppe Quintale a 37, Gianni Ippoliti a 24 e Carmen Di Pietro a 21 punti. Maryna conquista il primo posto grazie a un’esibizione convincente e intensa. Samuele Cavallo si conferma tra i favoriti per la giuria e il pubblico.

Maryna – Christina Aguilera – 67 punti

– Christina Aguilera – 67 punti Tony Maiello – Tiziano Ferro – 62 punti

– Tiziano Ferro – 62 punti Pamela Petrarolo – Mia Martini – 51 punti

– Mia Martini – 51 punti Antonella Fiordelisi – Karol G – 51 punti

– Karol G – 51 punti Samuele Cavallo – Robbie Williams – 50 punti

– Robbie Williams – 50 punti Le Donatella – Heather Parisi e Lorella Cuccarini – 38 punti

– Heather Parisi e Lorella Cuccarini – 38 punti Insinna e Cirilli – Piero Pelù ed Edoardo Bennato – 38 punti

– Piero Pelù ed Edoardo Bennato – 38 punti Peppe Quintale – Jovanotti – 37 punti

– Jovanotti – 37 punti Gianni Ippoliti – Tony Effe – 24 punti

– Tony Effe – 24 punti Carmen Di Pietro – Orietta Berti – 21 punti

Tale e Quale, la classifica generale

Questa la graduatoria generale di Tale e Quale Show 2025 al termine della quonta puntata:

Pamela Petrarolo 267 punti Tony Maiello 265 punti Samuele Cavallo 255 punti Maryna 237 punti Insinna & Cirilli 230 punti Antonella Fiordelisi 227 punti Peppe Quintale 213 punti Le Donatella 201 punti Gianni Ippoliti 172 punti Carmen Di Pietro 123 punti

Le imitazioni della prossima settimana (31 ottobre)

Tony Maiello – Mahmood

Le Donatella – Ditonella Piaga e Rettore

Gianni Ippoliti – Peppino Di Capri

Samuele Cavallo – Diodato

Carmen Di Pietro – Boy George

Antonella Fiordelisi – Clara

Pamela Petrarolo – Fiorella Mannoia

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Frankenstein e Mercoledì

Peppe Quintale – Barry Gibb

Maryna – Serena Brancale

