Tale e Quale Show, chi ha vinto la finale: trionfa Tony Maiello, ultima Carmen Di Pietro. L'omaggio commosso di Cirilli e Insinna a Gigi Proietti A vincere questa edizione di Tale e Quale Show è stato Tony Maiello Secondo posto per Samuele Cavallo. Ecco la classifica completa.

Gran finale di Tale e Quale Show 2025, venerdì 7 novembre 2025 in prima serata su Rai Uno. Lo show guidato da Carlo Conti in cui un gruppo di vip si mette in gioco battendosi a suon di imitazioni dei grandi nomi della musica internazionale, è arrivato al suo rush finale. Venerdì 7 novembre è stato proclamato il vincitore di questa edizione. Giudici speciali di questa puntata finale Orietta Berti e Nicola Savino che si sono aggiunti a Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio.

Tale e Quale Show 2025: vince Tony Maiello, secondo Samuele Cavallo

Tony Maiello ha conquistato la vittoria a Tale e Quale Show 2025, distinguendosi per le sue imitazioni di grande qualità. Ha avuto la meglio su Samuele Cavallo e Pamela Petrarolo grazie a un percorso impeccabile e al costante sostegno dei fan sui social. Nell’ultima puntata non sono mancati i punti extra: i coach hanno assegnato cinque punti a Le Donatella, mentre Giorgio Panariello li ha dati a Peppe Quintale. Alessia Marcuzzi ha premiato Cirilli, e Insinna insieme a Malgioglio hanno scelto Tony Maiello. La finale ha sancito il successo del cantante, riconosciuto e applaudito da pubblico e giuria.

Questa la classifica finale completa dell’edizione 2025:

Tony Maiello Samuele Cavallo Pamela Petrarolo Insinna e Cirilli Antonella Fiordelisi Marina Peppe Quintale Le Donatella Gianni Ippoliti Carmen Di Pietro

Tale e Quale Show, puntata 7 novembre 2025: cosa è successo

La prima ad esibirsi è stata Pamela Petrarolo nei panni di Emma Marrone. La sua esibizione è stata accolta da una calorosa standing ovation. "Tu sai cantare ma non ti controlli quando canti, sei stata abbastanza calante, hai fatto performance interessanti, all’inizio non c’era niente di Emma, più di Emma Marrone mi sei sembrata Emma beige", è stato il giudizio di Malgioglio. Orietta Berti si è complimentata con lei pur evidenziando delle stonature. La Marcuzzi ha detto che secondo lei ha esagerato nell’interpretare Emma e le ha consigliato di dosarsi mentre Panariello ha valutato positivamente l’esibizione ma anche il suo percorso.

Per Le Donatella la prova non è stata semplice: hanno dovuto interpretare le celebri gemelle Kessler. Orietta Berti ha elogiato la loro performance, definendola davvero riuscita. Anche Giorgio Panariello si è complimentato, sottolineando come l’esibizione abbia fatto rivivere l’atmosfera degli anni Settanta. Le due sorelle hanno saputo ricreare perfettamente lo spirito dell’epoca. Una trasformazione che ha conquistato il pubblico e la giuria.

È la volta di Samuele Cavallo che ha imitato Jon Bon Jovi sulle note del brano "Always". Ha offerto una performance di grande intensità e professionalità, dimostrando ancora una volta la sua versatilità artistica. Con la sua voce e la sua presenza scenica è riuscito a coinvolgere pienamente il pubblico. "Qui tocchiamo un tasto delicato, io sono innamorato della voce di Bon Jovi. Ha una voce di petto, di testa, è talmente straordinaria con la sua estensione. Tu potevi farla meglio e truccato così mi sembri Mickey Rourke", dice Malgioglio. Apprezzamenti da parte del resto della giuria che ha sottolineato la notevole somiglianza con l’originale, elogiando la cura nei dettagli. "Sei stato molto coraggioso perché hai affrontano il brano nella versione originale. Sei un figo", il parere di Nicola Savino.

Ottima performance per Antonella Fiordelisi che ha imitato Rose Villain. Giorgio Panariello l’ha elogiata per la naturalezza con cui ha riprodotto voce e gestualità dell’artista, sottolineando il percorso di crescita compiuto durante il programma. Anche Alessia Marcuzzi ha espresso il suo apprezzamento, riconoscendo i miglioramenti ottenuti nel tempo e la capacità di catturare le movenze originali.

Carmen Di Pietro ha divertito tutti con una delle sue esibizioni più impegnative, affrontando la finale con grinta e ironia. Questa volta ha dovuto misurarsi con un mito della musica italiana, Mina, sfidando una voce tra le più iconiche di sempre. Al termine dell’esibizione, Carmen ha scherzato con il pubblico: "La signora Mina stasera può essere fiera di me". Cristiano Malgioglio ha commentato con il suo consueto sarcasmo, ricordando quanto sia difficile reinterpretare alcune delle canzoni più iconiche della sua carriera. Alessia Marcuzzi ha sottolineato come Carmen riesca sempre a far sorridere e a non prendersi troppo sul serio. Anche Giorgio Panariello ha apprezzato l’esibizione, lodando il trucco e la comicità che ha caratterizzato la performance. Un momento divertente e memorabile che ha conquistato pubblico e giuria.

Insinna e Cirilli hanno incantato il pubblico con un duetto brillante e coinvolgente, interpretando Gigi Proietti, il loro maestro, e Claudio Villa. La complicità sul palco è stata evidente, rendendo omaggio a due icone della scena italiana. Orietta Berti ha elogiato la performance, sottolineando come la voce di Cirilli fosse sorprendentemente simile all’originale. Alessia Marcuzzi ha definito il duo un vero regalo, apprezzando l’alto livello teatrale e l’emozione trasmessa. Panariello ha confessato di essere rimasto profondamente colpito. Cristiano Malgioglio ha commentato l’importanza del momento, ricordando l’eredità di Proietti e l’abilità nel rendere giustizia alla voce da tenore di Villa.

Gianni Ippoliti ha regalato al pubblico una spassosa imitazione di Cristiano Malgioglio, riproducendone in maniera esilarante gesti e atteggiamenti. La performance ha suscitato molte risate, mettendo in risalto la comicità e l’arguzia dell’attore. Malgioglio, divertito, ha commentato: "Sono sconvolto perché è il peggio di me, ma sono felice che Ippoliti mi abbia imitato, anche con quella gobba che in realtà non ho. Sei stato davvero simpatico". Panariello ha aggiunto con entusiasmo: "Non possiamo non fare, anche se per gioco, i complimenti a questo Malgioglio in versione Ippoliti, un personaggio unico".

Tony Maiello ha chiuso la serata con una convincente interpretazione di Gigi D’Alessio, dimostrando grande precisione vocale. Standing ovation anche per lui. Nicola Savino commenta: "Sei stato perfetto". Alessia Marcuzzi aggiunge: "Hai una voce meravigliosa, sei un talento incredibile". Malgioglio, che raramente fa complimenti, sottolinea: "Hai cantato benissimo, senza mai stonare, con un’intonazione perfetta. Te li meriti davvero".

