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Tale e Quale Show, Carlo Conti da la conferma ufficiale: Elettra Lamborghini conquista la poltrona in giuria, un record

Dopo una stagione televisiva senza soste, la cantante emiliana si prepara a una nuova sfida su Rai 1, mentre il talent di Carlo Conti si rinnova profondamente.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La notizia che circolava da giorni è ormai ufficiale: Elettra Lamborghini entrerà a far parte della giuria della prossima edizione di Tale e Quale Show. A confermare l’indiscrezione è stato Carlo Conti, che durante le registrazioni di Tim Summer Hits ha annunciato pubblicamente l’arrivo della cantante nel celebre programma di Rai 1 dedicato alle imitazioni. Si tratta di una delle novità più significative della sedicesima edizione dello show, che tornerà in onda dopo la metà di settembre con una formula in parte rinnovata e con diversi cambiamenti destinati a interessare sia il cast artistico sia la giuria.

Tale e Quale Show: l’annuncio di Carlo Conti ai Tim Summer Hits

L’ufficializzazione è arrivata in modo piuttosto spontaneo durante la registrazione di una delle serate dei Tim Summer Hits. Approfittando della presenza di Elettra Lamborghini sul palco, Carlo Conti ha reso noto che la cantante entrerà a far parte della squadra dei giudici della nuova stagione di Tale e Quale Show. Una scelta che conferma il crescente spazio conquistato dall’artista nel mondo della televisione. Negli ultimi mesi, infatti, Elettra Lamborghini è riuscita a costruire un percorso sempre più solido sul piccolo schermo, alternando musica, conduzione e partecipazioni a programmi di grande visibilità.

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Una giuria che cambia volto: arriva Elettra Lamborghini

Con l’arrivo della cantante, la giuria dello show subirà un’importante trasformazione. L’unica presenza confermata con certezza è quella di Cristiano Malgioglio, ormai diventato uno dei volti simbolo del programma. Restano invece forti i dubbi sulla permanenza di Alessia Marcuzzi, entrata nel cast nel 2024, mentre sembra ormai destinata a concludersi l’esperienza di Giorgio Panariello, che per anni ha rappresentato uno dei punti di riferimento del tavolo dei giudici. Al momento Carlo Conti non ha ancora chiarito chi prenderà definitivamente il posto lasciato libero dagli altri componenti della giuria, ma le indiscrezioni continuano a rincorrersi e il quadro dovrebbe diventare più chiaro nelle prossime settimane.

Una stagione ricca di impegni

Per Elettra Lamborghini, l’approdo a Tale e Quale Show rappresenta soltanto l’ultimo tassello di una stagione particolarmente intensa. Dopo le esperienze al Festival di Sanremo, a Boss in Incognito, Canzonissima, all’Eurovision Song Contest 2026 e a The Unknown, la cantante continua ad ampliare il proprio curriculum televisivo. Prima ancora del debutto come giudice, sarà inoltre protagonista su Rai 1 alla conduzione de La Notte dei Serpenti, confermando un rapporto sempre più stretto con la rete del servizio pubblico.

La sfida del mercoledì sera per Tale. e Quale

Tra le novità della prossima edizione figura anche il cambio di collocazione nel palinsesto. Dopo anni trascorsi nella tradizionale serata del venerdì, Tale e Quale Show dovrebbe approdare al mercoledì sera, con partenza prevista il 23 settembre. Una scelta che non sembra preoccupare gli addetti ai lavori, convinti della forza di un format che negli anni ha saputo mantenere risultati importanti.

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