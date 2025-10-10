Tale e Quale Show, da 'Elodie' a 'Renato Zero': imitazioni, anticipazioni e ospite speciale. Cosa vedremo stasera Andrà in onda questa sera un altro appuntamento imperdibile del programma, con Samuele Cavallo nei panni di Marco Mengoni e Antonella Fiordelisi in quelli di Elodie.

La gara di trasformazioni più amata del piccolo schermo torna puntuale questa sera, venerdì 10 ottobre 2025, alle 21. 30 su Rai 1. La terza puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show andrà in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, con Carlo Conti come al solito padrone di casa e nuove esibizioni live che promettono scintille. Non mancherà poi l’ospite speciale di puntata, che andrà ad affiancare come giurato Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Ecco di seguito tutti i dettagli e le anticipazioni della puntata.

Tale e Quale Show 2025: anticipazioni della terza puntata (10 ottobre 2025)

Anche in questa terza serata di Tale e Quale Show, le telecamere saranno tutte concentrate sulle trasformazioni dei concorrenti alle prese con alcuni tra i più grandi nomi della musica, sia italiana che internazionale. Rivedremo in scena volti amati come Carmen Di Pietro, le scatenate Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), Pamela Petrarolo, Gianni Ippoliti, la brillante Maryna (Marina Valdemoro Maino), Antonella Fiordelisi, Samuele Cavallo (che ha trionfato nella scorsa puntata), il nuovo binomio comico formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, e infine Tony Maiello e Peppe Quintale. Una delle novità più apprezzate del format rimane la presenza di due coppie fisse: Le Donatella e il duo Insinna-Cirilli saranno valutati come un team singolo, aggiungendo alla sfida un elemento di sorpresa per rendere la competizione ancora più dinamica.

Come sempre, tutte le interpretazioni saranno rigorosamente live, con i sofisticati arrangiamenti firmati dal maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie curate sotto la guida esperta di Fabrizio Mainini. Il grande lavoro dietro le quinte vedrà i concorrenti seguiti passo dopo passo dai vocal coach Matteo Becucci, Dada Loi, Antonio Mezzancella, Maria Grazia Fontana e dall’actor coach Emanuela Aureli.

Le imitazioni della terza serata di Tale e Quale Show

Ecco tutte le imitazioni previste per la terza puntata di Tale e Quale Show:

Carmen Di Pietro sarà Ornella Vanoni

sarà Ornella Vanoni Le Donatella vestiranno i panni di Agnetha e Frida degli ABBA

Antonella Fiordelisi si trasformerà in Elodie

Pamela Petrarolo interpreterà Gianna Nannini

Maryna avrà le sembianze di Shakira

Samuele Cavallo imiterà Marco Mengoni

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli saranno Tommy Cash e Fiorella Mannoia

Gianni Ippoliti sarà Renato Zero

Tony Maiello omaggerà Mango

Peppe Quintale vestirà i panni di Patrick Hernandez.

L’ospite della serata e il ruolo del pubblico

La novità della serata è la presenza di Leonardo Pieraccioni in giuria come ospite speciale. Il regista e showman toscano affiancherà Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi nel giudicare le performance dei concorrenti: battute a raffica e un occhio attento alle imitazioni di qualità.

E come tradizione vuole, non sarà soltanto la giuria a decidere i vincitori della serata. Anche il pubblico da casa avrà infatti un ruolo fondamentale, con la possibilità di votare le esibizioni preferite sui canali social ufficiali per contribuire direttamente alla classifica dei migliori artisti in gara.

Classifica e pronostici: chi è il favorito?

Guardando alla scorsa puntata, si ripartirà con Samuele Cavallo in testa grazie alla vittoria con "Beautiful Things", seguito dalla coppia Insinna-Cirilli, che ha convinto nei panni di Modugno e Sangiorgi, e Maryna, terza grazie all’interpretazione di Anna Oxa. La classifica è però apertissima, e ogni settimana i pronostici possono essere ribaltati.

Dove e quando vedere la puntata di Tale e Quale Show

La terza puntata di Tale e Quale Show andrà in onda stasera, venerdì 10 ottobre 2025, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Come al solito sarà possibile seguire l’episodio anche su RaiPlay, sia in diretta streaming che in modalità on demand.

