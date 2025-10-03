Tale e Quale Show, anticipazioni della seconda puntata con Carlo Conti: concorrenti, ospiti e imitazioni Questa sera andrà in onda un altro appuntamento imperdibile del programma. Tra le performance, Carmen Di Pietro nei panni di Ambra Angiolini e Fiordelisi in quelli di Dua Lipa.

Appuntamento imperdibile questa sera, venerdì 3 ottobre alle 21.30 su Rai 1, con Carlo Conti e la nuova puntata di Tale e Quale Show. Dopo il successo del debutto, il varietà più imitato della tv torna dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma per una serata ricca di musica, trasformismo e puro divertimento. Ancora una volta i concorrenti sono pronti a stupire il pubblico attraverso trasformazioni spettacolari e performance dal vivo, e non mancheranno gli ospiti speciali di puntata. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Tale e Quale Show 2025: anticipazioni della seconda puntata (3 ottobre 2025)

Anche in questa seconda serata di Tale e Quale Show, i riflettori saranno puntati sulle esibizioni dei concorrenti, alle prese con personaggi iconici della musica italiana e internazionale. Torneranno ad esibirsi Carmen Di Pietro, le energiche Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, la talentuosa Maryna (Marina Valdemoro Maino), Samuele Cavallo, l’inedito duo comico formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello e Peppe Quintale. Anche per questa serata, il format manterrà la novità assoluta di due coppie fisse in gara, Le Donatella e il duo Insinna-Cirilli: entrambe saranno giudicate come un’unica squadra, portando così una nuova dinamica imprevedibile nella competizione.

Come da tradizione, tutte le performance verranno proposte interamente dal vivo, con il supporto delle musiche arrangiate dal maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie affidate alla direzione di Fabrizio Mainini. Lavoro intenso anche dietro le quinte, dove la preparazione dei concorrenti sarà seguita passo passo dai vocal coach Matteo Becucci, Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.

Le imitazioni della seconda serata di Tale e Quale Show: 3 ottobre 2025

Ecco tutte le imitazioni previste questa sera:

Carmen Di Pietro sarà Ambra Angiolini

sarà Ambra Angiolini Le Donatella si trasformeranno in Baby K e Giusy Ferreri

Antonella Fiordelisi sarà Dua Lipa

Pamela Petrarolo si metterà nei panni di Rita Pavone

Maryna proverà a imitare Anna Oxa

Samuele Cavallo porterà sul palco la voce di Benson Boone

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si esibiranno come Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi

Gianni Ippoliti omaggerà Fred Bongusto

Tony Maiello tenterà il bis con l’imitazione di Ed Sheeran

Peppe Quintale si cimenterà con Achille Lauro.

Gli ospiti della puntata e il ruolo del pubblico a casa

La serata vedrà ancora una volta protagonista la giura storica composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, a cui si aggiungerà, solo per questa puntata, l’irriverente Nino Frassica come quarto giudice speciale pronto a sorprendere con le sue battute e le sue votazioni fuori dagli schemi.

Come al solito, però, il verdetto non sarà soltanto nelle mani della giuria. Anche il pubblico da casa sarà chiamato a partecipare attivamente, esprimendo la propria preferenza tramite i canali social ufficiali del programma, e contribuendo così a decretare i migliori performer della serata.

Dove e quando vedere la puntata di Tale e Quale Show

La seconda puntata di Tale e Quale Show andrà in onda questa sera, venerdì 3 ottobre 2025, a partire dalle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile vedere l’episodio anche su RaiPlay, sia in diretta streaming che a seguire, in modalità on demand.

