Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Tale e Quale Show, anticipazioni della seconda puntata con Carlo Conti: concorrenti, ospiti e imitazioni

Questa sera andrà in onda un altro appuntamento imperdibile del programma. Tra le performance, Carmen Di Pietro nei panni di Ambra Angiolini e Fiordelisi in quelli di Dua Lipa.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Appuntamento imperdibile questa sera, venerdì 3 ottobre alle 21.30 su Rai 1, con Carlo Conti e la nuova puntata di Tale e Quale Show. Dopo il successo del debutto, il varietà più imitato della tv torna dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma per una serata ricca di musica, trasformismo e puro divertimento. Ancora una volta i concorrenti sono pronti a stupire il pubblico attraverso trasformazioni spettacolari e performance dal vivo, e non mancheranno gli ospiti speciali di puntata. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Tale e Quale Show 2025: anticipazioni della seconda puntata (3 ottobre 2025)

Anche in questa seconda serata di Tale e Quale Show, i riflettori saranno puntati sulle esibizioni dei concorrenti, alle prese con personaggi iconici della musica italiana e internazionale. Torneranno ad esibirsi Carmen Di Pietro, le energiche Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, la talentuosa Maryna (Marina Valdemoro Maino), Samuele Cavallo, l’inedito duo comico formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello e Peppe Quintale. Anche per questa serata, il format manterrà la novità assoluta di due coppie fisse in gara, Le Donatella e il duo Insinna-Cirilli: entrambe saranno giudicate come un’unica squadra, portando così una nuova dinamica imprevedibile nella competizione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Come da tradizione, tutte le performance verranno proposte interamente dal vivo, con il supporto delle musiche arrangiate dal maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie affidate alla direzione di Fabrizio Mainini. Lavoro intenso anche dietro le quinte, dove la preparazione dei concorrenti sarà seguita passo passo dai vocal coach Matteo Becucci, Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.

Le imitazioni della seconda serata di Tale e Quale Show: 3 ottobre 2025

Ecco tutte le imitazioni previste questa sera:

  • Carmen Di Pietro sarà Ambra Angiolini
  • Le Donatella si trasformeranno in Baby K e Giusy Ferreri
  • Antonella Fiordelisi sarà Dua Lipa
  • Pamela Petrarolo si metterà nei panni di Rita Pavone
  • Maryna proverà a imitare Anna Oxa
  • Samuele Cavallo porterà sul palco la voce di Benson Boone
  • Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si esibiranno come Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi
  • Gianni Ippoliti omaggerà Fred Bongusto
  • Tony Maiello tenterà il bis con l’imitazione di Ed Sheeran
  • Peppe Quintale si cimenterà con Achille Lauro.

Gli ospiti della puntata e il ruolo del pubblico a casa

La serata vedrà ancora una volta protagonista la giura storica composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, a cui si aggiungerà, solo per questa puntata, l’irriverente Nino Frassica come quarto giudice speciale pronto a sorprendere con le sue battute e le sue votazioni fuori dagli schemi.

Come al solito, però, il verdetto non sarà soltanto nelle mani della giuria. Anche il pubblico da casa sarà chiamato a partecipare attivamente, esprimendo la propria preferenza tramite i canali social ufficiali del programma, e contribuendo così a decretare i migliori performer della serata.

Dove e quando vedere la puntata di Tale e Quale Show

La seconda puntata di Tale e Quale Show andrà in onda questa sera, venerdì 3 ottobre 2025, a partire dalle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile vedere l’episodio anche su RaiPlay, sia in diretta streaming che a seguire, in modalità on demand.

Potrebbe interessarti anche

Tale e Quale Show anticipazioni 26 settembre 2025

Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti parte col botto: anticipazioni, concorrenti e imitazioni

Tutte le anticipazioni di stasera su Rai 1 con Carlo Conti: da Peppe Quintale nei pa...
stasera in tv consigli venerdì 26 settembre 2025

Consigli stasera in tv (26 settembre): Carlo Conti diverte con lo show delle imitazioni, Nuzzi non molla su Garlasco

Cosa vedere stasera in tv? I consigli di Libero Magazine su tre programmi che davver...
Tale e quale show 2025 torna su Rai 1

Tale e Quale Show, tutto pronto per l'edizione 2025 ma esplodono le polemiche

Da Carmen Di Pietro a Le Donatella, tanti i volti noti sul palco del talent show: ma...
Pagelle tale e quale show prima puntata 26 settembre

Tale e Quale Show, pagelle (26 settembre): Le Donatella stonate (6), Tony Maiello da standing ovation (9), Carmen Di Pietro canta in inglese maccheronico (5)

Promossi e bocciati della prima puntata dello show di Carlo Conti, terminata con la ...
Carlo Conti - Tale e Quale Show

Bufera su Tale e Quale Show, vip scartata attacca Carlo Conti: "Serve rispetto". E Serena Grandi rincara: “Tutto un circolino”

Un'ex protagonista de L'Isola dei Famosi, che a quanto pare aveva sostenuto il provi...
antonella fiordelisi tale e quale show intervista

Antonella Fiordelisi: "A Tale e Quale Show contro i pregiudizi: basta dire che sono bella e basta"

Ha preso il via, venerdì 26 settembre su Rai Uno, la nuova stagione di Tale e quale ...
Flavio Insinna

Flavio Insinna, Famiglie d’Italia su La7 chiude i battenti: “Purtroppo non ci siamo riusciti”. Cosa farà adesso

Il noto conduttore ha rivelato attraverso i social che il programma pre-serale non a...
Stasera in tv (26 settembre), Alessia Marcuzzi spietata con le contraffazioni. Nuzzi prova a contrastare Gerry Scotti

Stasera in tv (26 settembre), Alessia Marcuzzi spietata con le contraffazioni. Nuzzi prova a contrastare Gerry Scotti

I programmi TV di stasera: Carlo Conti e la giuria vip inaugurano Tale e Quale, Quar...
Anticipazioni Verissimo oggi 13 settembre: Anna Tatangelo tra gli ospiti

Verissimo (13 settembre), Anna Tatangelo incinta emoziona: il secondo figlio e la rinascita con il compagno Giacomo

Anna Tatangelo, Samira Lui e Luciana Littizzetto tra gli ospiti della puntata di "Ve...

Leader Piattaforme Aeree

Scale sicure in quota

Le soluzioni all'avanguardia e in totale sicurezza

LEGGI

Personaggi

Samuele Cavallo

Samuele Cavallo
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi

Le Donatella
Donatella Mercoledisanto

Donatella Mercoledisanto

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963