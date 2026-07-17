Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti svela (a sorpresa) il cast della nuova edizione: ecco chi ci sarà
Il conduttore Rai ha rivelato con una storia su Instagram l'identità dei partecipanti alla prossima edizione del talent. Tra i nomi un paio di conferme già anticipate dai rumors.
L’annuncio è arrivato oggi, venerdì 17 luglio 2026, in tarda mattinata. Carlo Conti ha svelato con una storia Instagram il cast stellare del prossimo Tale e Quale Show. Un fulmine a ciel sereno che ha stupito (favorevolmente) gli appassionati, confermando tra l’altro un paio di nomi di punta già chiacchierati in queste ultime settimane. Lo show tornerà a fine settembre, nell’inusuale collocazione del mercoledì sera su Rai 1, e avrà una giuria rivoluzionata, con Elettra Lamborghini e Alessandro Siani pronti a subentrare al fianco del ‘veterano’ Cristiano Malgioglio. Ecco qui sotto tutti i dettagli sul cast e le novità su Tale e Quale Show 2026.
Tale e Quale Show 2026, l’annuncio sul cast (a sorpresa) di Carlo Conti
Alle 13.13 di oggi, 17 luglio 2026, Carlo Conti ha ufficializzato i nomi dei concorrenti che scenderanno in gara a Tale e Quale Show 2026. Lo ha fatto in barba alle scaramanzie (sarebbe venerdì 17, in effetti) e con una chiarezza che non dà adito a repliche. La squadra al completo è stata scelta, e si sfiderà a colpi di imitazioni nel classico formato che il pubblico di Rai 1 ha imparato ad amare in questi anni.
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Ecco la lista ufficiale del cast:
- La conduttrice Paola Perego
- L’ex insegnante di Amici Anna Pettinelli
- La showgirl Maddalena Corvaglia
- Il giornalista sportivo di Sky Stefano Meloccaro
- La conduttrice ed ex modella Roberta Morise
- La figlia di Al Bano Jasmine Carrisi
- La cantante Selma, vincitrice di "Dalla strada al palco"
- Il comico e imitatore Andrea Perroni
- L’attore di "Un posto al sole" Vladimir Randazzo
- Il comico Max Paiella.
Inoltre, è stato confermato che saranno presenti anche quest’anno in gara i celebri "duetti impossibili" di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, tra i momenti decisamente più amati dell’ultimissima edizione del talent.
Quando inizia Tale e Quale Show 2026
La nuova stagione di Tale e Quale Show prenderà il via ufficialmente mercoledì 23 settembre 2026, in prima serata su Rai 1, con la solita conduzione di Carlo Conti. Accanto al cerimoniere, in giuria siederà ancora una volta il veterano Cristiano Malgioglio, che tuttavia verrà affiancato da due volti nuovi. Da un lato la giovane e frizzante Elettra Lamborghini, pronta a continuare la sua scalata alla conduzione dopo le esperienze positive più recenti, tra cui quella di Eurovision 2026. E come terzo elemento arriverà poi Alessandro Siani, notissimo comico napoletano al debutto in questo particolare ruolo. In aggiunta, un quarto giudice a rotazione si siederà al tavolo dei giurati: un ospite speciale che cambierà ad ogni puntata.
L’appuntamento è dunque per la fine di settembre, dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, per nove imperdibili puntate rigorosamente in diretta. Cast e giuria sono al completo. Ora è tempo di fare sul serio.
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