Tale e Quale Show, arriva Andrea Pucci: anticipazioni, imitazioni e classifica della quarta puntata
Stasera 17 ottobre quarto appuntamento con il talent di Carlo Conti su Rai 1: le anticipazioni e le performance degli artisti di questa sera.
L’avventura di Tale e Quale Show prosegue. Questa sera, venerdì 17 ottobre 2025, su Rai 1 andrà in onda il quarto appuntamento con il talent condotto da Carlo Conti. A fare compagnia al presentatore toscano l’esilarante giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, ai quali questa settimana si unirà il comico Andrea Pucci, pronto a dare un tocco ironico e pungente alla serata. In pista, invece, i 12 artisti di questa 15esima edizione: Carmen Di Pietro, Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, l’inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di stasera.
Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospite-giurato del 17 ottobre
Anche in questa quarta puntata di Tale e Quale Show gli artisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre le coreografie saranno curare da Fabrizio Mainini. La preparazione dei 12 concorrenti, invece, sarà nelle mani dei vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Fondamentale, come sempre, sarà il coinvolgimento diretto del pubblico da casa: durante la puntata sarà infatti attivato un sistema di "like" sui social Rai (X e Facebook) che permetterà ai telespettatori di sostenere l’artista preferito. Infine, a fare compagnia alla giuria fissa l’ospite di questa sera, il comico Andrea Pucci.
Le imitazioni della quarta puntata di Tale e Quale Show: 17 ottobre 2025
Ecco le imitazioni di questa quarta puntata di Tale e Quale Show:
- Carmen Di Pietro sarà Celine Dion
- Le Donatella vestiranno i panni di Paola e Chiara
- Antonella Fiordelisi si trasformerà in Anna
- Pamela Petrarolo proverà il bis con Ivana Spagna
- Maryna interpreterà Anna Tatangelo
- Samuele Cavallo si cimenterà con Massimo Ranieri
- Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un duetto impossibile immedesimandosi in Renato Carosone e Rocco Hunt
- Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Gianni Morandi
- Tony Maiello sarà Harry Styles
- Peppe Quintale sarà Tony Hadley
La classifica di Tale e Quale Show alla fine della terza puntata
- Pamela Petrarolo con 65 punti
- Tony Maiello con 57 punti
- Insinna & Cirilli con 54 punti
- Samuele Cavallo con 48 punti
- Antonella Fiordelisi con 44 punti
- Le Donatella con 41 punti
- Maryna con 40 punti
- Peppe Quintale con 33 punti
- Carmen Di Pietro con 30 Punti
- Gianni Ippoliti con 27 punti
Dove e quando vedere la puntata di Tale e Quale Show
La quarta puntata di Tale e Quale Show andrà in onda questa sera, venerdì 17 ottobre 2025, a partire dalle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile vedere l’episodio anche su RaiPlay, sia in diretta streaming che a seguire, in modalità on demand.
