Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti parte col botto: anticipazioni, concorrenti e imitazioni
Tutte le anticipazioni di stasera su Rai 1 con Carlo Conti: da Peppe Quintale nei panni di Elvis Presley a Tony Maiello in quelli di Sal Da Vinci.
Ci risiamo, Tale e Quale Show sta per ricominciare. Questa sera, venerdì 26 settembre 2025, Carlo Conti e i suoi nuovi concorrenti tornano su Rai 1 nella nuova edizione del talent show, pronti per stupire a suon di canzoni, imitazioni e travestimenti. Gli appuntamento con il programma saranno sette, tutti dedicati a spettacolo, musica e intrattenimento, mentre sul palco, si esibirà un mix multigenerazionale di volti noti dello showbiz italiano. A giudicare i 12 artisti di questa 15esima edizione ci sarà ancora una volta la giuria formata da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. A loro si unirà in ogni puntata un giudice diverso, ospite della serata. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della prima puntata di stasera.
Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospite-giurato e concorrenti
I 12 concorrenti della 15esima edizione di Tale e Quale Show, al via stasera su Rai 1, sono: Carmen Di Pietro, Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, l’inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale. Per la prima volta nella storia del programma, quest’anno ci saranno due coppie fisse (Le Donatella e Insinna&Cirilli) giudicate, ciascuna, come un tutt’uno.
Gli artisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre le coreografie saranno curare da Fabrizio Mainini. La preparazione degli artisti, invece, sarà nelle mani dei vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Anche in questa edizione, fondamentale sarà il coinvolgimento diretto del pubblico da casa: durante la puntata sarà infatti attivato un sistema di "like" sui social Rai (X e Facebook) che permetterà ai telespettatori di sostenere l’artista preferito.
Carlo Conti, nel corso della presentazione dello show, ha annunciato che l’intera edizione sarà dedicata a Pippo Baudo, il re dei presentatori Rai scomparso lo scorso agosto: "Questo è il primo Tale e Quale dopo l’addio del re del varietà, Pippo Baudo. Voglio dedicare a lui questa trasmissione".
Le imitazioni della prima puntata di Tale e Quale Show: 26 settembre 2025
Ecco le imitazioni di questa prima puntata di Tale e Quale Show:
- Peppe Quintale sarà Elvis Presley
- Marina Valdemoro Maino, in arte Maryna sarà Lady Gaga
- Antonella Fiordelisi sarà Gaia
- Tony Maiello sarà Sal Da Vinci
- Le Donatella saranno Alessandra Amoroso e Serena Brancale
- Gianni Ippoliti sarà Tony Dallara
- Pamela Petrarolo sarà Noemi
- Carmen Di Pietro sarà Madonna
- Samuele Cavallo sarà Olly
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli saranno Lucio Corsi e Luciano Pavarotti
