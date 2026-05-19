Tale e Quale Show, Panariello lascia la poltrona della giuria: Carlo Conti infelice, ma è pronto un sostituto Tra addii eccellenti e nuove scelte a sorpresa, la giuria dello show di Carlo Conti cambia volto e accende già il dibattito sulla prossima stagione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Nella prossima stagione di Tale e Quale Show, uno dei volti storici del tavolo dei giudici, Giorgio Panariello, non sarà più presente. Dopo otto anni di presenza stabile accanto a Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, secondo alcune indiscrezioni lanciate lo scorso dicembre da Candela, il comico toscano avrebbe scelto di intraprendere un nuovo percorso professionale, legato a progetti televisivi in arrivo su Mediaset. Una decisione che chiude un ciclo lungo e riconoscibile, durante il quale il suo contributo è stato centrale nel creare l’identità ironica del programma. Ora ritorna sull’argomento Affaritaliani, che cita nuove opportunità televisive, tanto che si ipotizzano per lui "fiction e alcuni intrattenimenti", segno di un cambio di rotta piuttosto netto rispetto alla sua storica presenza nel varietà Rai.

Giorgio Panariello lascia Tale e Quale Show: la presunta mossa di Carlo Conti

La sua uscita ha costretto Carlo Conti a intervenire rapidamente per ridisegnare l’equilibrio della giuria. "Ebbene, messere Carlo Conti, che di certo non ha fatto i salti di gioia quando ha saputo della defezione dell’amico Panariello dal suo Tale e quale show, non è stato con le mani in mano", si legge nelle ricostruzioni circolate dalla testata giornalistica. L’obiettivo non è stravolgere la formula, ma sostituire Panariello con un profilo capace di mantenere lo stesso tono leggero e ironico che ha sempre contraddistinto le puntate del venerdì sera. In un contesto televisivo dove la continuità è spesso una garanzia, la scelta del sostituto diventa quindi un passaggio delicato e strategico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il nome in pole position per il ruolo nella giuria di Tale e Quale

Tra le ipotesi circolate e poi progressivamente rafforzate, il candidato principale sembra essere Enrico Brignano. Già in passato ospite come giudice nelle varie puntate, Brignano rappresenterebbe una soluzione interna allo spirito del programma, grazie alla sua esperienza tra teatro, televisione e comicità. In alcune ricostruzioni si sottolinea come il comico romano sia particolarmente apprezzato da Carlo Conti, soprattutto per la sua capacità di tenere alta l’attenzione del pubblico con i suoi monologhi, tanto che si è arrivati a dire che: "Quando appare in video per un monologo, l’asticella, o se preferite la curva degli ascolti schizza verso l’alto".

Una giuria che cambia senza perdere identità

La struttura del programma dovrebbe rimanere invariata, con la conferma dei giudici storici e la formula del quarto giudice a rotazione, già sperimentata con successo nelle ultime edizioni. L’ingresso di Brignano si inserirebbe quindi in un meccanismo già collaudato, pensato per garantire varietà senza compromettere la riconoscibilità del format. In questo modo, Tale e Quale Show si prepara a una nuova stagione in cui il cambiamento più evidente sarà proprio quello legato alla giuria. Un passaggio che segna la fine di un’era ma che, allo stesso tempo, punta a preservare lo spirito originale del programma, fatto di imitazioni, leggerezza e commenti spesso sopra le righe.

Potrebbe interessarti anche