Tale e Quale, Lisa Fusco tuona contro lo show: "Scartata perché grassa". Che succede La subrette napoletana si è scagliata contro il programma di Carlo Conti raccontando il motivo per cui sarebbe stata rifiutata ai casting: le sue parole.

Lisa Fusco, nota ‘subrettina’ napoletana, si è raccontata in una lunga intervista a Fanpage ripercorrendo l’incidente della spaccata avvenuto ormai 10 anni fa, e lanciando pesanti accuse contro Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Lisa ha infatti rivelato i motivi che avrebbero portato la produzione a scartarla per ben quattro volte ai casting, ovvero i chili di troppo: ecco le sue parole.

Lisa Fusco contro Tale e Quale Show: "Scartata perché grassa"

"Sono stanca di stare zitta – ha dichiarato Lisa Fusco nella lunga intervista a Fanpage – La TV è vecchia ma è sempre la TV. Sono andata al provino di Tale e Quale Show il 12 giugno 2025 e non sono stata presa perché avevo qualche chilo in più. Non mi è chiaro se in quel programma dovevo fare le imitazioni oppure la modella. È la quarta volta che faccio questo provino. Oggi tutti parlano di body positivity e inclusività, poi ti scartano per qualche chilo in più. Questa è discriminazione".

La subrettina napoletana ha poi continuato il duro sfogo contro Tale e Quale Show di Carlo Conti affermando: "Ho pianto non perché non mi avevano preso, ma perché mi hanno detto ‘Sei grassa’ e io me la sono presa con me stessa. Ho speso soldi, un pomeriggio intero e dieci giorni di prove private per prepararmi. Sono una professionista. Mi hanno pure detto: ‘Come sei bella con la parrucca rossa, potresti fare Jessica Rabbit’, e quando ho risposto che mancava il seno hanno detto: ‘Non ti preoccupare, lo mettiamo noi’. Ma se già sapevate che ero più in carne, perché farmi perdere tempo? Non deve succedere che questi autori facciano sentire male una persona, la facciano andare in depressione per una settimana".

Lisa Fusco e l’incidente della spaccata di 10 anni fa

Nel corso dell’intervista, la Fusco ha ricordato anche l’incidente avvenuto in diretta tv circa 10 anni fa, che l’ha letteralmente catapultata sotto i riflettori. Durante la trasmissione Mezzogiorno italiano, la subrettina improvvisò una spaccata in diretta tv, finendo per rompersi un gomito.

"È stato tutto vero. Posso dire una cosa? A distanza di dieci anni, se sapevo che cadere mi dava così tanto successo, avrei fatto prima una spaccata finta. Invece mi sono fatta male davvero al gomito sinistro, capitello radiale. Dopo quella caduta, sono stata chiamata da tutte le emittenti nazionali. Sono uscita sul Time, su Le Figaro, su tutte le testate più importanti italiane ed estere, persino sul Televideo. Mi chiamarono Le Iene, Barbara D’Urso, La Vita in Diretta. Sono stata contesa per la prima volta in esclusiva e sono andata da chi mi ha offerto di più perché si cade solo una volta nella vita", ha raccontato Lisa Fusco.

