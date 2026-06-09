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Talay Riley morto, il cantautore accoltellato a Londra: lavorò con Britney Spears e Dua Lipa

L’autore britannico vincitore di un Grammy e di vari dischi di platino è stato ucciso nella zona di Silvertown, la famiglia: “Momento devastante per tutti noi”

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Lutto nel mondo della musica, scosso dalla notizia della morte di Talay Riley. Il cantautore britannico, 35 anni, è stato ucciso a Londra, nella zona di Silvertown, dove è stato accoltellato; attualmente è in corso un’indagine per omicidio e tre persone sono state fermate. In carriera Riley ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti della scena internazionale, da Britney Spears ad Usher fino a Dua Lipa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli

Talay Riley è morto: l’omicidio a Londra

Arrivata come un fulmine a ciel sereno, la notizia della morte di Talay Riley è stata un vero e proprio terremoto nel mondo della musica. Artista e autore britannico, Riley – Mark Orabiyi all’anagrafe – è morto all’età di 35 anni dopo essere stato accoltellato a Silvertown, nella zona est di Londra. La polizia metropolitana londinese ha confermato che il musicista è stato trovato gravemente ferito e che, nonostante i soccorsi, è stato dichiarato morto sul posto. Le autorità hanno avviato un’indagine per omicidio e hanno arrestato tre persone sospettate di essere coinvolte nel caso.

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La carriera di Talay Riley: i successi e i premi

Talay Riley era considerato una figura di grande rilievo nell’industria musicale internazionale. Nel corso della sua carriera aveva collaborato con numerosi artisti di fama mondiale, tra cui Britney Spears, Dua Lipa, Usher, Ellie Goulding e H.E.R.. Era noto soprattutto per la sua attività di autore e compositore, contribuendo alla creazione di brani che hanno ottenuto successo a livello internazionale, basti pensare a ‘Last Dance’, il secondo singolo della carriera di Dua Lipa. Grazie al suo lavoro aveva anche ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui un Grammy Award per il contributo a un progetto di H.E.R..

Il ricordo della famiglia

La notizia della sua scomparsa ha generato una forte ondata di commozione nel mondo dello spettacolo. Numerosi artisti e colleghi hanno espresso il loro cordoglio sui social. Particolarmente toccante il messaggio del fratello Michael Orabiyi, conosciuto artisticamente come Scribz Riley, che ha raccontato di aver parlato con lui poche ore prima della tragedia. Nel suo tributo lo ha descritto come una persona generosa, fonte di ispirazione per molti e capace di lasciare un segno profondo. "Ha portato amore, luce e gioia alla nostra famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano. Conserveremo per sempre il suo affetto, il suo spirito meraviglioso e il suo straordinario talento" ha scritto la famiglia sui social.

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