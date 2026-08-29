Take That, tre concerti in Italia nel 2027 in piena nostalgia anni '90 dopo il nuovo album. Chi è rimasto della band originale Sono ufficiali i concerti dei Take That in Italia nel 2027, lunghissimo il tour a supporto nel nuovo album: ma chi fa ancora parte della formazione originale?

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Chi negli anni Novanta cantava Back for Good ha una ragione in più per sorridere: i Take That tornano con una notizia che riguarda da vicino anche il pubblico italiano. Il 28 agosto Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald hanno reso ufficiale l’arrivo del loro decimo album in studio, Dreamers, atteso entro fine 2026 come seguito di This Life del 2023. E, come sempre, al disco si accompagna anche un tour.

Le tre tappe italiane e il debutto al Lucca Summer Festival

Il Dreamers Tour attraverserà 24 città in 14 Paesi tra giugno e luglio 2027, e tre tappe sono in programma proprio qui da noi. Il gruppo sarà il 18 luglio al Castello Carrarese di Este, il 19 luglio nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e il 20 luglio al Lucca Summer Festival, rassegna che l’estate prossima taglierà il traguardo dei trent’anni e che ha scelto proprio i Take That per aprire il cartellone della sua edizione 2027.

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Chi vuole assicurarsi un posto può già segnare le date: la prevendita riservata a chi preordina Dreamers scatta alle 10 del 2 settembre, seguita dalla presale di R101, attiva dalle 11 dello stesso giorno fino alle 23.59 del 3 settembre. La vendita generale, aperta a tutti, parte alle 10 del 4 settembre.

Il tour partirà il 3 giugno dalla Svizzera per poi attraversare gran parte d’Europa, dalla Scandinavia alla Francia fino alla Spagna, e chiudersi in Germania il 23 luglio. La lista, promettono dalla band, è destinata ad allungarsi nelle prossime settimane.

Chi c’è ancora della formazione originale dei Take That

Ed è proprio qui che la nostalgia anni ’90 entra in scena. I Take That nacquero a Manchester nel 1990 come quintetto: Gary Barlow, Robbie Williams, Mark Owen, Howard Donald e Jason Orange. Williams lasciò il gruppo nel 1995 per la carriera solista, Orange se ne andò nel 2014. Da allora la band prosegue in tre, e sono proprio Barlow, Owen e Donald i volti che saliranno sui palchi italiani nell’estate 2027: non la formazione al gran completo di Never Forget, ma comunque tre quinti di una storia che resiste fino a oggi.

Nel frattempo la scaletta di Dreamers prende forma. Venerdì 4 settembre uscirà Feel My Love, scritto con il cantautore irlandese-americano Michael Patrick Kelly e con gli autori Jamie Scott, già al lavoro con One Direction ed Ed Sheeran, e Mike Needle. Il risultato è un brano che strizza l’occhio al country senza tradire il marchio di fabbrica del gruppo, le armonie vocali a più voci, e che si aggiunge a You’re A Superstar e Sweet July, già usciti nei mesi scorsi.

Il nuovo disco è nato tra una data e l’altra di The Circus Live, la tournée 2026 che ha portato il trio negli stadi di Regno Unito e Irlanda staccando oltre 736 mila biglietti; una serata di Manchester, trasmessa in diretta da Amazon Music, è diventata la diretta streaming più seguita nella storia della musica live britannica. A tenere alta l’attenzione ha contribuito anche il documentario arrivato su Netflix a febbraio, balzato subito al primo posto della classifica. Trent’anni e passa di carriera, dunque, ma i Take That non hanno alcuna intenzione di fermarsi: la prossima estate tornano a farci ballare, proprio come allora. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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