Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sydney Sweeney e Marilyn Monroe, il segreto da brividi: scoperto l'incredibile legame che va oltre il cinema

Una ricerca genealogica conferma il legame di parentela tra le due attrici, che avrebbero un parente in comune risalente addirittura al Seicento

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Sydney Sweeney e Marilyn Monroe sono parenti: scoperto l'incredibile legame e a quando risale
IPA

Negli ultimi anni, molti hanno paragonato Sydney Sweeney a Marilyn Monroe per lo stile vintage, i capelli biondi e il fascino da diva della vecchia Hollywood. Tanto che c’è chi ha azzardato l’ipotesi che le due attrici potessero addirittura essere parenti. Un’ipotesi che oggi diventa una realtà.

Sydney Sweeney a Marilyn Monroe: chi è il parente comune e il grado di parentela

Sweeney e Monroe condividono davvero un legame di sangue, e a scoprirlo è stato il team di ricercatori di MyHeritage. Spinti dai continui confronti tra la star di Una di famiglia e la protagonista di A qualcuno piace caldo, gli esperti sono andati a spulciare i vecchi archivi anagrafici. Risalendo lungo l’albero genealogico – attraverso il padre di Sydney e il padre biologico di Marilyn – sono arrivati a un parente comune: Ezra Perry, un uomo vissuto nel Massachusetts verso la metà del Seicento. In sostanza, Sweeney e Monroe sono cugine di nono grado. Si tratta di una parentela lontanissima e senza alcun valore pratico, ma che rende questo accostamento ancora più suggestivo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Marilyn Monroe da sempre fonte di ispirazione per Sydney Sweeney

La stessa Sydney Sweeney non ha mai nascosto di ispirarsi a Marilyn. In diverse occasioni pubbliche ha sfoggiato abiti che ricordavano da vicino quelli iconici della diva scomparsa, come l’abito avorio indossato al Festival di Santa Barbara (identico a quello sfoggiato da Marilyn su LIFE nel 1952) o il vestito bianco da gran gala scelto per una prima cinematografica, chiaramente ispirato alla celebre scena della sottana sollevata dall’aria della metropolitana in Quando la moglie è in vacanza.

Del resto, il mondo dello spettacolo non è nuovo a parentele bizzarre. Meryl Streep e Anna Wintour, ad esempio, sono cugine di sesto grado; il comico Larry David e il politico Bernie Sanders condividono un antenato, così come il rapper Ludacris è imparentato con il grande comico Richard Pryor. Nel caso di Sydney e Marilyn, in molti sospettavano questo legame, il che rende questa conferma una notizia tanto curiosa quanto sicurramente apprezzata dal pubblico.

Potrebbe interessarti anche

Sydney Sweeney e lo spot delle polemiche: atlete olimpioniche su tutte le furie

Sydney Sweeney e lo spot (senza veli) delle polemiche infuocate, atlete olimpioniche su tutte le furie: "Non è solo un calcio in faccia a tutte le donne..."

La nuova pubblicità della star di Euphoria per l'agenzia di betting Novig ha solleva...
Ellen Burstyn

Leone d'oro alla Carriera a Ellen Burstyn, a Venezia 2026 rivive Marilyn Monroe: "Incontrata una volta, favolosa. Nel cinema le donne non esistevano"

Dopo George Clooney, la Biennale di Venezia assegna il secondo Leone d'Oro alla carr...
Venezia 2026, tra i film da non perdere anche Flesh Impact sull'omaggio a Marilyn Monroe

Venezia 2026, 8 film che (forse) non avete notato: l'omaggio a Marilyn Monroe di Maggie Gyllenhaal non è l'unica sorpresa da scoprire

Maggie Gyllenhaal, Luca Guadagnino e Wim Wenders: i film più sorprendenti di Venezia...
Ellen Burstyn

Ellen Burstyn non è solo la donna che sfidò il demonio ne L'Esorcista: ora il Leone d'Oro alla carriera è suo

L'attrice de L'Esorcista sarà celebrata durante l'83esima edizione del Festival e pr...
"Marilyn Manson? Mi faceva un po' paura, ma volevo una foto per i miei nipoti": Silvio Orlando a Venezia 83 racconta l'incontro con il Reverendo

"Marilyn Manson? Mi faceva un po' paura, ma volevo una foto per i miei nipoti": Silvio Orlando a Venezia 83 racconta l'incontro con il Reverendo

L'attore napoletano è al Lido per presentare il film Dio ride, girato da Giovanni Ve...
Sydney Sweeney, l'attrice fonda la sua società di produzione Honey Trap

Sydney Sweeney cambia tutto dopo Euphoria 3: la sua nuova sfida può stravolgerle la carriera e riscrivere il suo futuro

Sydney Sweeney consolida il suo ruolo a Hollywood fondando Honey Trap, la sua societ...
Morto Samuel Monroe Jr, addio alla star di Nella Giungla di cemento: ecco le cause della morte

Morto Samuel Monroe Jr, addio all'attore di Nella Giungla di cemento: il ricovero in ospedale prima della morte

Scontro tra la madre e la presunta moglie per l'eredità dell'attore che, secondo l'o...
Sydney Sweeney sarà la protagonista del nuovo film Hollow

Da Euphoria agli incubi, Sydney Sweeney pronta a fare ancora più paura nel remake di un horror che ribalterà tutto quello che sapete

Sydney Sweeney sarà la protagonista del remake de La leggenda di Sleepy Hollow: un t...
Glen Powell e Sydney Sweeney coppia che scoppia in questo commedia romantica

Glen Powell e Sydney Sweeney coppia che scoppia nella finzione, ma così affiatata da far pensare a un flirt nella realtà: cosa c'è di vero

Tutti tranne te ha stupito tutti al botteghino nel 2023, anche grazie alla straordin...

Salute

Prevenzione tumore al seno

Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo

LEGGI

Personaggi

Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia
Simone annicchiarico Gf vip

Simone Annicchiarico
Monroe

Monroe
Soraya Sabetta

Soraya Sabetta

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963