Sydney Sweeney e Marilyn Monroe, il segreto da brividi: scoperto l'incredibile legame che va oltre il cinema
Una ricerca genealogica conferma il legame di parentela tra le due attrici, che avrebbero un parente in comune risalente addirittura al Seicento
Negli ultimi anni, molti hanno paragonato Sydney Sweeney a Marilyn Monroe per lo stile vintage, i capelli biondi e il fascino da diva della vecchia Hollywood. Tanto che c’è chi ha azzardato l’ipotesi che le due attrici potessero addirittura essere parenti. Un’ipotesi che oggi diventa una realtà.
Sydney Sweeney a Marilyn Monroe: chi è il parente comune e il grado di parentela
Sweeney e Monroe condividono davvero un legame di sangue, e a scoprirlo è stato il team di ricercatori di MyHeritage. Spinti dai continui confronti tra la star di Una di famiglia e la protagonista di A qualcuno piace caldo, gli esperti sono andati a spulciare i vecchi archivi anagrafici. Risalendo lungo l’albero genealogico – attraverso il padre di Sydney e il padre biologico di Marilyn – sono arrivati a un parente comune: Ezra Perry, un uomo vissuto nel Massachusetts verso la metà del Seicento. In sostanza, Sweeney e Monroe sono cugine di nono grado. Si tratta di una parentela lontanissima e senza alcun valore pratico, ma che rende questo accostamento ancora più suggestivo.
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Marilyn Monroe da sempre fonte di ispirazione per Sydney Sweeney
La stessa Sydney Sweeney non ha mai nascosto di ispirarsi a Marilyn. In diverse occasioni pubbliche ha sfoggiato abiti che ricordavano da vicino quelli iconici della diva scomparsa, come l’abito avorio indossato al Festival di Santa Barbara (identico a quello sfoggiato da Marilyn su LIFE nel 1952) o il vestito bianco da gran gala scelto per una prima cinematografica, chiaramente ispirato alla celebre scena della sottana sollevata dall’aria della metropolitana in Quando la moglie è in vacanza.
Del resto, il mondo dello spettacolo non è nuovo a parentele bizzarre. Meryl Streep e Anna Wintour, ad esempio, sono cugine di sesto grado; il comico Larry David e il politico Bernie Sanders condividono un antenato, così come il rapper Ludacris è imparentato con il grande comico Richard Pryor. Nel caso di Sydney e Marilyn, in molti sospettavano questo legame, il che rende questa conferma una notizia tanto curiosa quanto sicurramente apprezzata dal pubblico.
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