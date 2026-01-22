Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sydney Sweeney oltre la sua bellezza disarmante: presto al cinema come produttrice e protagonista

Nel suo nuovo film, Sydney Sweeney incarna una protagonista audace e pericolosa che usa fascino e astuzia per lasciare un segno nelle persone che incontra.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Proprio di recente, l’abbiamo vista sul grande schermo in Una di Famiglia, una pellicola che ha riscosso un successo incredibile, tanto da realizzare anche un sequel a cui si sta già lavorando. Sydney Sweeney è una forza della natura e, stando a una recente notizia riportata da Deadline, presto sarà impegnata anche in un nuovo film il cui titolo è L’Usanza del Paese, adattamento del celebre romanzo scritto da Edith Wharton. In base ai primissimi dettagli, sarà una storia molto interessante poiché l’attrice interpreterà una donna bellissima e molto ambiziosa, con un obiettivo preciso. Scopriamo tutti i dettagli.

L’Usanza del Paese, cosa sappiamo sul film con protagonista Sydney Sweeney

Ebbene sì, Sydney Sweeney è inarrestabile e, si potrebbe dire che questo è uno dei suoi periodi d’oro. L’attrice sarà la protagonista di un nuovo film, L’Usanza del Paese, basato sull’omonimo romanzo di Edith Wharton e, parteciperà anche come produttrice, grazie al supporto di Studiocanal, Rabbit’s Foot Films e Monumental Pictures. Alla regia e alla sceneggiatura ci sarà Josie Rourke, mentre le riprese, secondo Deadline, inizieranno nei prossimi giorni. Sydney Sweeney interpreterà Undine, una donna ambiziosa e determinata, originaria del Midwest, decisa a scalare le gerarchie di New York. Dotata di bellezza, astuzia e una volontà incrollabile, Undine affronta le élite della città senza esitazione, sfruttando ogni occasione e controversia a suo vantaggio, fino a quando amore e fortuna non finiranno per sorriderle. Rourke ha dichiarato: "Undine Spragg è la donna pericolosa originale. Il personaggio di Edith Wharton ha sempre affascinato, sedotto e fatto infuriare i lettori". E ha aggiunto: "L’usanza del paese era il grandioso romanzo americano di Wharton e Undine Spragg si muove attraverso l’America e l’Europa a grande velocità, durante un’epoca di immenso cambiamento economico e sociale".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Spiegando la scelta di Sweeney come protagonista, Rourke ha detto: "Mentre stavo scrivendo questo adattamento, Sydney Sweeney viveva nella mia testa come questo personaggio iconico, è come se Wharton si fosse seduta un secolo fa e avesse scritto il ruolo per lei".

Una di Famiglia, confermato il sequel del film

Qualche giorno fa, abbiamo appreso anche che l’attrice sarà impegnata nel sequel di Una di Famiglia – The Housemaid, il film che ha incassato oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Dopo il successo del romanzo di Freida McFadden, che ha venduto 3,5 milioni di copie e dato vita a una trilogia, anche la saga cinematografica continua a prendere forma. Nel sequel torneranno Sydney Sweeney nel ruolo di Millie Calloway e Michele Morrone come Enzo Accardi, insieme a Rebecca Sonnenshine alla sceneggiatura e ai produttori Todd Lieberman, Paul e Laura Fischer, oltre ai produttori esecutivi Carly Elter e Alex Young. La storia seguirà il secondo libro, in cui Millie lavora come governante per mantenersi agli studi e si trova coinvolta in una situazione misteriosa con il ricco Douglas Garrick, la cui moglie Wendy non lascia mai la stanza, rendendo l’atmosfera sempre più inquietante.

Potrebbe interessarti anche

Una di Famiglia 2, il sequel del film con Sydney Sweeney si farà

È ancora al cinema ed è il thriller erotico che ha stregato tutti, ma la passione non è finita: il grande annuncio

Sydney Sweeney riprende il ruolo di Millie nel sequel già confermato di Una di Famig...
Euphoria, dove eravamo rimasti? Il finale della stagione 2 e il trailer della terza: Sydney Sweeney rompe ogni tabù

Euphoria 3, Sydney Sweeney rompe ogni tabù ma già il finale della seconda stagione aveva spiazzato tutti

Tra tradimenti, overdose e amori tossici, Euphoria 2, seconda stagione della nota se...
Rosso, Bianco e Sangue Blu 2, inizia la produzione: l'annuncio di Alex e Henry in un video

Rosso, Bianco e Sangue Blu 2, salta il matrimonio reale più atteso: l'annuncio di Amazon Prime Video

Rosso, Bianco e Sangue Blu 2 si farà: il film sequel è attualmente in produzione ma ...
I film in onda in TV stasera, mercoledì 21 gennaio 2026: il migliore (e più commovente) Clint Eastwood

I film in onda in TV stasera, mercoledì 21 gennaio 2026: il migliore (e più commovente) Clint Eastwood

Le migliori pellicole disponibili nella serata di mercoledì 21 gennaio 2026: il vete...
I Sette Quadranti di Agatha Christie, spiegazione del finale della serie Netflix

I Sette Quadranti di Agatha Christie, perché niente è come sembra: spiegazione del finale della serie Netflix

Il finale della serie Netflix riscrive la storia di Agatha Christie: chi tira davver...
Euphoria 3, svelata la data di uscita della terza stagione della serie con Zendaya

La serie TV più discussa degli ultimi anni torna con la terza stagione: ecco quando e perché vederla

Dopo quattro anni di attesa, la serie Euphoria, con Zendaya, torna con la stagione 3...
Anne Hathaway sarà la protagonista della nuova serie Paramount Plus, Fear Not

Paramount Plus, Anne Hathaway tra fede e terrore nella nuova serie TV: la trasformazione da diva a eroina

Paramount+ porta sullo schermo l'attrice Anne Hathaway in una serie la cui storia st...
Sydney Sweeney lancerà il suo brand di lingerie tra gli investitori c'è Jeff Bezos

Sydney Sweeney diva sul set e ora regina dell’intimo: l'attrice lancia il suo brand, e Jeff Bezos ci mette il portafoglio

Sydney Sweeney debutta nella moda con un progetto sexy e milionario: un brand di lin...
Netflix, cancellata ufficialmente la serie dei Fratelli Duffer

Netflix, cancellata ufficialmente la serie dei Fratelli Duffer

Il colosso dello streaming stronca sul nascere l'adattamento dei creatori di Strange...

Personaggi

Sidney Sweeney

Sydney Sweeney
Maria Chiara Augenti

Maria Chiara Augenti
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard
Federico Cesari

Federico Cesari

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963