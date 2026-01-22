Sydney Sweeney oltre la sua bellezza disarmante: presto al cinema come produttrice e protagonista Nel suo nuovo film, Sydney Sweeney incarna una protagonista audace e pericolosa che usa fascino e astuzia per lasciare un segno nelle persone che incontra.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Proprio di recente, l’abbiamo vista sul grande schermo in Una di Famiglia, una pellicola che ha riscosso un successo incredibile, tanto da realizzare anche un sequel a cui si sta già lavorando. Sydney Sweeney è una forza della natura e, stando a una recente notizia riportata da Deadline, presto sarà impegnata anche in un nuovo film il cui titolo è L’Usanza del Paese, adattamento del celebre romanzo scritto da Edith Wharton. In base ai primissimi dettagli, sarà una storia molto interessante poiché l’attrice interpreterà una donna bellissima e molto ambiziosa, con un obiettivo preciso. Scopriamo tutti i dettagli.

L’Usanza del Paese, cosa sappiamo sul film con protagonista Sydney Sweeney

Ebbene sì, Sydney Sweeney è inarrestabile e, si potrebbe dire che questo è uno dei suoi periodi d’oro. L’attrice sarà la protagonista di un nuovo film, L’Usanza del Paese, basato sull’omonimo romanzo di Edith Wharton e, parteciperà anche come produttrice, grazie al supporto di Studiocanal, Rabbit’s Foot Films e Monumental Pictures. Alla regia e alla sceneggiatura ci sarà Josie Rourke, mentre le riprese, secondo Deadline, inizieranno nei prossimi giorni. Sydney Sweeney interpreterà Undine, una donna ambiziosa e determinata, originaria del Midwest, decisa a scalare le gerarchie di New York. Dotata di bellezza, astuzia e una volontà incrollabile, Undine affronta le élite della città senza esitazione, sfruttando ogni occasione e controversia a suo vantaggio, fino a quando amore e fortuna non finiranno per sorriderle. Rourke ha dichiarato: "Undine Spragg è la donna pericolosa originale. Il personaggio di Edith Wharton ha sempre affascinato, sedotto e fatto infuriare i lettori". E ha aggiunto: "L’usanza del paese era il grandioso romanzo americano di Wharton e Undine Spragg si muove attraverso l’America e l’Europa a grande velocità, durante un’epoca di immenso cambiamento economico e sociale".

Spiegando la scelta di Sweeney come protagonista, Rourke ha detto: "Mentre stavo scrivendo questo adattamento, Sydney Sweeney viveva nella mia testa come questo personaggio iconico, è come se Wharton si fosse seduta un secolo fa e avesse scritto il ruolo per lei".

Una di Famiglia, confermato il sequel del film

Qualche giorno fa, abbiamo appreso anche che l’attrice sarà impegnata nel sequel di Una di Famiglia – The Housemaid, il film che ha incassato oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Dopo il successo del romanzo di Freida McFadden, che ha venduto 3,5 milioni di copie e dato vita a una trilogia, anche la saga cinematografica continua a prendere forma. Nel sequel torneranno Sydney Sweeney nel ruolo di Millie Calloway e Michele Morrone come Enzo Accardi, insieme a Rebecca Sonnenshine alla sceneggiatura e ai produttori Todd Lieberman, Paul e Laura Fischer, oltre ai produttori esecutivi Carly Elter e Alex Young. La storia seguirà il secondo libro, in cui Millie lavora come governante per mantenersi agli studi e si trova coinvolta in una situazione misteriosa con il ricco Douglas Garrick, la cui moglie Wendy non lascia mai la stanza, rendendo l’atmosfera sempre più inquietante.

