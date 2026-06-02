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Sydney Sweeney si reinventa dopo Euphoria: la sua nuova sfida può stravolgerle completamente la carriera e riscrivere il suo futuro

Sydney Sweeney consolida il suo ruolo a Hollywood fondando Honey Trap, la sua società di produzione che apre a film e serie in collaborazione con Sony.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Dopo aver conquistato il pubblico mondiale con Euphoria e tanti altri film di successo, tra cui Una di Famiglia (The Housemaid), Sydney Sweeney compie il salto che in pochi si aspettavano: fondare Honey Trap, una società di produzione tutta sua. L’attrice americana, tra le più seguite della sua generazione, non si accontenta più di interpretare personaggi memorabili, vuole crearli, svilupparli e portarli sullo schermo con la sua firma. Un accordo strategico con Sony Pictures certifica la serietà del progetto e proietta Sweeney in una nuova dimensione professionale, quella della produttrice con visione propria e ambizioni da regista.

Sydney Sweeney fonda la sua Honey Trap: l’accordo con Sony Pictures

Sydney Sweeney sta progressivamente ampliando il suo ruolo a Hollywood, passando dall’essere una delle attrici più in vista delle serie Euphoria e The White Lotus a una figura sempre più attiva anche nella produzione e, in prospettiva, nella regia. Dopo il successo di Everyone But You, che ha contribuito allo sviluppo come produttrice esecutiva, ha fondato la casa di produzione Honey Trap insieme a Kaylee McGregor, con un accordo di prelazione con Sony Pictures. Proprio con Sony sta lavorando a diversi progetti, tra cui il remake di Barbarella diretto da Edgar Wright. La sua carriera recente è segnata da una forte presenza anche dietro le quinte: ha partecipazione allo sviluppo di film come The Housemaid, dove è anche produttrice esecutiva, e al suo sequel The Housemaid’s Secret. Ha inoltre recitato o collaborato a diversi progetti cinematografici in lavorazione o appena conclusioni, tra cui Custom of the Country, Gundam e The Registration. Parallelamente, continua a essere coinvolta in produzioni importanti come il film su Christy Martin e quello su Reality Winner, che hanno consolidato la sua reputazione anche in ruoli più drammatici e complessi.

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Molti dei suoi successi derivano da una partecipazione creativa sempre più attiva, come nel caso di Everyone But You, dove ha avuto un ruolo chiave nel casting e nello sviluppo del progetto, contribuendo al suo grande successo commerciale. Nel complesso, Sweeney sta costruendo un percorso che la porta oltre la sola recitazione, puntando a diventare una figura centrale anche nella produzione cinematografica e televisiva, con Honey Trap che riflette la sua intenzione di realizzare storie ambiziose, emotive e visivamente forti.

Una di Famiglia 2 (The Housemaid 2), quando inizieranno le riprese del sequel con Sydney Sweeney

Per quanto riguarda il sequel di Una di Famiglia 2 (The Housemaid 2), con protagoniste Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, le riprese inizieranno nell’autunno di quest’anno. A svelarlo, è stato il regista, Paul Feig, in un’intervista a Deadline: "La sceneggiatura è arrivata, stiamo facendo una riscrittura di alcune parti. E iniziamo le riprese in autunno." Inoltre, il regista ha anticipato il ritorno di Sydney Sweeney nel ruolo di Millie e di Michele Morrone nei panni del giardiniere Enzo, l’unico a conoscere la verità sulla natura violenta e manipolatoria di Andy e sugli abusi subiti da Nina.

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