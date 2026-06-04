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Da Euphoria 3 agli incubi, Sydney Sweeney fa paura nel remake di un cult horror che ribalterà tutto quello che sapete

Sydney Sweeney sarà la protagonista del remake de La leggenda di Sleepy Hollow: un thriller erotico che riscrive il classico dal punto di vista femminile.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Sydney Sweeney non si ferma mai. Dopo Euphoria e Immaculate, l’attrice è pronta a riscrivere un classico della letteratura horror: sarà protagonista e produttrice del remake di La leggenda di Sleepy Hollow. La regista Lindsey Anderson Beer trasformerà il celebre racconto di Washington Irving in un thriller erotico soprannaturale, con Katrina Van Tassel finalmente al centro della scena. Di seguito, tutti i dettagli.

Hollow, Sydney Sweeney protagonista del remake horror La Leggenda di Sleepy Hallow

Un nuovo progetto cinematografico sta per arricchire la già intensa carriera di Sydney Sweeney. L’attrice sarà infatti protagonista di Hollow, una rivisitazione contemporanea de La leggenda di Sleepy Hollow basata sull’omonimo romanzo d’esordio di Lindsey Anderson Beer, che si occuperà anche della regia e della sceneggiatura del film. Nel lungometraggio, Sweeney interpreterà Katrina Van Tassel, personaggio che in questa versione diventa il fulcro della storia. La vicenda sarà raccontata interamente dal suo punto di vista e la vedrà coinvolta in un misterioso triangolo amoroso soprannaturale, all’interno di un racconto che combina elementi gotici, thriller psicologico ed erotico.

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Oltre a recitare, l’attrice produrrà il film attraverso la sua casa di produzione Honey Trap, al suo debutto ufficiale nel cinema. Alla produzione parteciperanno anche LuckyChap e Lab Brew, la società di Lindsey Anderson Beer.

Sebbene il romanzo non sia ancora stato pubblicato, la casa editrice Putnam (Penguin Random House) ne ha già acquisito i diritti dopo una forte competizione nel settore editoriale. L’uscita del libro è prevista per l’autunno del 2027, mentre l’adattamento cinematografico ha già suscitato grande interesse tra gli studios, che vedono nel progetto uno dei titoli più promettenti in fase di sviluppo. Per Sweeney si tratta di un nuovo ritorno al genere horror dopo Immaculate – La prescelta, mentre per Beer rappresenta un ulteriore passo avanti dopo il suo debutto alla regia con Pet Sematary: Bloodlines.

Sydney Sweeney fonda la Honey Trap, la sua società di produzione

Inoltre, Sweeney sta ampliando il suo ruolo a Hollywood, passando da attrice di successo in serie come Euphoria e The White Lotus a figura sempre più coinvolta anche nella produzione. Dopo Anyone But You, ha co-fondato la casa di produzione Honey Trap con un accordo con Sony Pictures, con cui sta sviluppando diversi progetti, tra cui il remake di Barbarella. Negli ultimi anni ha assunto un ruolo più attivo anche dietro le quinte, partecipando come produttrice a film come The Housemaid e al suo sequel, oltre a essere coinvolta in vari altri progetti cinematografici in sviluppo. Parallelamente continua a recitare in produzioni importanti e in film più drammatici, rafforzando la sua immagine artistica.

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