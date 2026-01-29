Netflix scommette su un anime storico: Sydney Sweeney guida l’assalto dei robot giganti in un live-action top secret Netflix punta a un ambizioso live action tratto da un anime leggendario e corteggia Sydney Sweeney come protagonista del progetto, ancora del tutto segreto.

Fan di anime di tutto il mondo, prestate attenzione, perché stiamo per darvi una gran bella notizia. Per diversi anni il film live-action di Gundam è stato considerato un progetto irrealizzabile, tra annunci mancati, smentite e silenzi che hanno alimentato dubbi e perplessità dei fan. Negli ultimi mesi, però, le indiscrezioni si sono fatte sempre più concrete, fino alla conferma, arrivata nelle scorse ore e riportata da Deadline: il live-action di Gundam verrà realizzato, sarà distribuito da Netflix e avrà come protagonisti Sydney Sweeney e Noah Centineo. E’ fantastico, vero? Non ci sono molte informazioni ma qualcosina già la sappiamo.

Gundum, i primi dettagli sul film live-action di Netflix con Sydney Sweeney

Dopo anni di rumor, incertezze e silenzi, secondo quanto si apprende da Deadline, pare che il film live-action di Gundum potrebbe vedere la luce grazie a Netflix, che dovrebbe occuparsi della distribuzione. I protagonisti saranno probabilmente Sydney Sweeney e Noah Centineo. Alla produzione partecipa anche Bandai Namco Filmworks America, garantendo una maggiore fedeltà all’universo originale. Alla regia ci sarà Jim Mickle, già noto per Sweet Tooth, che firma anche la sceneggiatura. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma le fonti di Deadline sembrano affidabili e sicure.

La trama è ancora sconosciuta, ma il film potrebbe ambientarsi nell’Universal Century, dove gli esseri umani, trasferiti in colonie spaziali, combattono una guerra di indipendenza contro la Terra pilotando robot. I dettagli dei personaggi e della storia restano segreti, alimentando l’attesa dei fan.

Sydney Sweeney produttrice e protagonista del nuovo film L’Usanza del Paese

Questo è davvero un momento d’oro per Sydney Sweeney che si alterna tra un progetto e l’altro. Proprio qualche giorno fa, abbiamo anche appreso che presto arriverà al cinema con un nuovo progetto, un film il cui titolo è L’Usanza del Paese e di cui sarà produttrice e protagonista. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Edith Wharton, con il sostegno di Studiocanal, Rabbit’s Foot Films e Monumental Pictures. La regia e la sceneggiatura sono di Josie Rourke, e le riprese inizieranno a breve. Sweeney interpreterà Undine, donna ambiziosa e determinata del Midwest, pronta a scalare le gerarchie di New York grazie a bellezza, astuzia e volontà, fino a conquistare amore e fortuna.

Rourke definisce Undine "la donna pericolosa originale" e spiega che Sweeney era la protagonista perfetta per incarnare questo iconico personaggio attraversando America ed Europa in un periodo di grandi cambiamenti sociali ed economici. E ha poi aggiunto: "Mentre stavo scrivendo questo adattamento, Sydney Sweeney viveva nella mia testa come questo personaggio iconico, è come se Wharton si fosse seduta un secolo fa e avesse scritto il ruolo per lei".

