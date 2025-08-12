Trova nel Magazine
Swiped, il film sulla storia vera dell'app Bumble: trama, trailer e quando esce su Disney+

Disney+ porta in streaming il racconto di Whitney Wolfe Herd, co-fondatrice dell'app di incontri Tinder e poi creatrice della concorrente Bumble

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

IPA

Il 19 settembre 2025 debutterà in esclusiva in streaming su Disney+ il film Swiped, pellicola ispirata alla storia vera dell’app di incontri Bumble. Prima di allora, sarà presentato in anteprima il 9 settembre al Toronto International Film Festival. Diretto da Rachel Lee Goldenberg (Valley Girl e Unpregnant), e scritto dalla stessa Goldenberg assieme a Bill Parker e Kim Caramele, vanta nel cast Lily James (Baby Driver, Yesterday e Pam & Tommy) nei panni della protagonista, Whitney Wolfe Herd. Al suo fianco Dan Stevens (La bella e la bestia e Downton Abbey), Myha’la, Jackson White, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti e Coral Peña. In attesa dell’uscita di Swiped in streaming su Disney+, abbiamo dato un’occhiata al trailer e alle prime immagini promozionali.

Di cosa parla la trama di Swiped in streaming su Disney+

Ispirato alla storia vera e provocatoria della visionaria fondatrice della piattaforma di incontri online Bumble, Swiped segue la neolaureata Whitney Wolfe, interpretata da Lily James, che con straordinaria determinazione e ingegnosità riesce a farsi strada nel settore tecnologico dominato dagli uomini e a lanciare un’innovativa app di incontri (due, in realtà) acclamata a livello mondiale, ponendo le basi per diventare la più giovane miliardaria che si è fatta da sola.

La prima mossa alle donne: trailer e poster di Swiped

Il trailer di Swiped mostra l’ascesa nel mondo delle tech company di Whitney Wolfe, co-fondatrice di Tinder. Grazie alla famosa app di incontri, ideata per portare i millennials nel mondo del dating online, la donna assurge al successo nel mondo delle app, ma l’idillio comincia a crollare quando diverse utenti femminili dell’app cominciano a denunciare quelli maschili. Al centro del contendere, l’invio non richiesto di foto spinte, ritenute offensive e moleste. Wolfe decide così di stravolgere nuovamente le regole del gioco inventando un’altra app, appunto Bumble, la cui prerogativa è quella per cui sono le donne a fare la prima mossa, decidendo con chi fare match.

Quando esce Swiped su Disney+?

Se siete interessati alla storia di Whitney Wolfe e di come Bumble abbia rivoluzionato il mondo del dating online, non vi resta che attendere il 19 settembre per trovare Swiped in streaming sul catalogo di Disney+.

