Da Tinder a Bumble: Swiped, chi c'è dietro le app d'incontri: quando esce il film su Disney Plus Un film che racconta il complesso percorso di una donna come creatrice delle più famose app di dating: ecco dove e quando potremo vederlo in streaming.

Swiped è un film biografico prodotto da 20th Century Studios, scritto e diretto da Rachel Lee Goldenberg. Un progetto che racconta la storia vera di Whitney Wolfe Herd, co-fondatrice di Tinder e fondatrice di Bumble, un’app di dating pensata per dare voce alle donne in un settore tecnologico maschile e spesso ostile. Il film si inserisce nel filone dei biopic ambientati proprio nel mondo della tecnologia e dei social media, sulla scia di titoli come The Social Network, ma con una prospettiva fortemente femminile. Si tratta non solo del racconto di una carriera di successo, ma anche di un’analisi critica dell’ambiente tossico che può annidarsi dietro le vetrate scintillanti delle startup miliardarie. Ecco allora qualche dettaglio in più sul film e quando potremo vederlo in streaming.

Whitney Wolfe Herd, chi è e perché le hanno dedicato un film

Whitney Wolfe Herd è una giovane imprenditrice del settore tech, diventata celebre per essere stata tra i co-fondatori di Tinder, la nota app di incontri. Tuttavia, durante il suo percorso in azienda, Whitney ha dovuto affrontare un ambiente lavorativo caratterizzato da sessismo, molestie e ignoranza verso denunce di comportamenti inappropriati, come la diffusione di immagini esplicite e non richieste. Delusa dalla superficialità con cui venivano trattate queste segnalazioni, si è separata dal progetto Tinder per fondare Bumble, una app rivoluzionaria che costringe le donne a fare il primo passo, ribaltando le regole del dating online. Questo coraggio imprenditoriale e la sua visione l’hanno portata a diventare la più giovane miliardaria self-made al femminile.

Swiped: cast del film, data di uscita e dove vederlo

Il titolo Swiped deriva dal termine ‘swipe’ che indica lo scorrere con il dito sullo smartphone, ovvero l’azione principale che si fa sulle app di dating per mostrare o negare il proprio interesse verso i profili delle altre persone. A vestire i panni di Whitney Wolfe Herd in questo film inedito troviamo l’attrice Lily James. Accanto a lei, nel cast, figurano anche Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colletti, Coral Peña e Dan Stevens.

Nel corso della sua preparazione per il ruolo, Lily James ha ammesso in un’intervista di non aver mai usato app di incontri in prima persona, ma di essersi cimentata per comprendere Bumble tramite l’account di un’amica. Il film promette una narrazione intensa, che tocca temi come il sessismo nella Silicon Valley, l’emancipazione femminile nell’imprenditoria tech e la nascita di un’app che ha davvero cambiato le regole del gioco nel mondo degli appuntamenti digitali.

Swiped verrà presentato in prima mondiale nella sezione Gala Presentations al Toronto International Film Festival il 9 settembre 2025 e sarà disponibile in streaming dal 19 settembre 2025 su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ in Italia.

