Suzuki Jukebox- La Notte delle Hit, i social invocano Amadeus e scoppia la bufera sull'audio: "Ma stasera sono tutti stonati?" Qualcosa va storto nella prima serata della manifestazione in diretta dall'Arena di Torino e gli utenti che commentano la serata guidata da Clerici e Clementino non fanno sconti

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Microfoni spenti all’improvviso, audio insicuro, stonature, conseguenti inquadrature che scoprono buchi tra il pubblico e insomma, la prima puntata di Suzuki Jukebox – la Notte delle Hit andata in onda venerdì 11 settembre su RaiUno è stata una diretta davvero spericolata, che non ha risparmiato nulla alle imperfezioni della serata.

E naturalmente, questo mezzo disastro non è passato sotto silenzio sui social, dove gli utenti che hanno commentato in diretta la serata dall’arena di Torino non hanno esitato a sottolineare la situazione.

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Suzuki Jukebox, bufera social: "Che problemi ci sono"

Sin dall’inizio della serata musicale guidata da Antonella Clerici e Clementino, i commenti critici si sono moltiplicati su X, il social su cui gli utenti hanno commentato quello che stavano vedendo in tv. E, per la maggior parte di loro, non si è trattato di un bel vedere, anzi. I problemi tecnici, soprattutto di audio, fondamentale per una serata in cui le canzoni sono protagoniste, sono stati subito evidenti, ma non solo quelli. "Mi sa che non hanno fatto le prove", si legge tra i commenti su X. "Le prove sono state fatte due ore fa?" si chiede un utente a inizio serata, mentre qualcun altro scrive:" Ma l’audio questa sera? Che problemi ci sono?" Poi c’è chi affonda di più: "Ma cos’è sto scempio? Ma i fonici sono ancora in vacanza al mare?", "Ma stasera sono tutti stonati o hanno un audio di ritorno che fa ca**e? " E a rimetterci, sono le performance dei cantanti, sin dalla prima esibizione, tanto che qualcuno se la prende con loro, che però sembrano davvero i meno colpevoli in quella situazione. "Loredana Bertè e Nek inascoltabili." scrive qualcuno. "Sono riusciti a far cantare male anche Irene Grandi, ma che problemi ci sono". La sintesi è sempre la stessa: "Audio veramente pessimo dalla tv" e c’è chi ipotizza la regione reale di un evento partito un po’ storto: ""l budget a disposizione era di 2000 lire e un panino con la birra". E insomma, senza dubbio i problemi tecnici hanno contribuito a rovinare la riuscita della serata.

Come spessissimo succede in questi casi poi, non sono mancati i commenti che guardavano al passato, rimpiangendo le prime edizioni della Suzuki Arena, quella condotta da Amadeus in diretta dall’Arena di Verona. "Amadeus, mi manchi moltissimo", scrive uno dei tanti "nostalgici" su X, mentre un altro utente dello stesso social commenta: "Sembra una copia a basso costo della trasmissione di Amadeus". E ancora: "Comunque per me con tutto l’affetto per Antonella, l’arena Suzuki era quella di Amadeus!","

Conclusioni? Un utente sintetizza: "Cringissimo questo Suzuki Jukebox"

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