Suzuki Jukebox - La notte delle hit, Antonella Clerici riaccende la nostalgia su Rai 1: chi canta e scaletta ufficiale
Antonella Clerici e Clementino sono alla guida di Suzuki Jukebox - La notte delle hit, in diretta su Rai 1 l'11 e il 12 settembre
Torna la grande musica degli anni ’80, ’90 e 2000 dopo il successo della scorsa edizione. Antonella Clerici e Clementino sono infatti alla guida di Suzuki Jukebox – La notte delle hit, in diretta dall’Inalpi Arena di Torino venerdì 11 e sabato 12 settembre con due prime serate evento. Uno show che viene trasmesso per la prima volta in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Sul palco arrivano gli artisti che, più di tutti, hanno fatto danzare e cantare intere generazioni.
Il cast del Suzuki Jukebox
Venerdì 11 settembre, a salire sul palco saranno:
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- Cristina D’Avena
- DSL*Dire Straits Legacy
- Drupi
- Filippo Graziani
- Irene Grandi
- Loredana Bertè
- Lou Bega
- Nek
- Neri per Caso
- Nino Buonocore
- Patty Pravo
- Sugarfree;
Nella serata di sabato 12 settembre ci saranno invece:
- Alberto Bertoli
- Anna Oxa
- Erminio Sinni
- Francesco Renga
- Gaetano Curreri e gli Stadio
- Gazebo
- Luca Dirisio
- Mario Biondi
- Paul Young
- Sabrina Salerno
- Spagna
- Toploader
Le prevendite dei biglietti dell’evento musicale sono disponibili sul portale Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Suzuki Jukebox – La notte delle hit" è prodotto da A1 Pictures in collaborazione con Direzione Intrattenimento Prime Time.
I dettagli sull’evento in diretta su Rai 1
A parlarne è stato anche Domenico Carretta, assessore ai Grandi Eventi di Torino, che ha dichiarato: "Ho dovuto spiegare a mio figlio cosa fosse un jukebox. La nostra è una città che ha nel suo Dna la capacità di raccontarsi attraverso le note musicali". E ancora, il presidente e Ceo di Suzuki Italia ha spiegato: "Anziché mettere soldi per uno spot abbiamo preferito investire sostenendo eventi come questo".
Antonella Clerici ha invece raccontato che la musica degli anni ’80 è proprio quella della sua giovinezza ed è ritornata di moda, forse perché legata ai ricordi di un tempo. "Ci divertiamo davvero sul palco. Molte cose nascono lì sul momento", ha fatto presente la conduttrice Rai, che ha continuato dicendo: "Adoro la cucina piemontese: c’è da dire che mi sposto poco da casa per questa conduzione, vivo nel Basso Piemonte. Ne approfitto quando vengo a Torino per frequentare i bar, le gallerie".
Clementino ha invece ricordato che, proprio a Torino, è nato il suo primo disco, proprio in piazza Campanella. "Passano gli anni e I’m blue degli Eiffel 65 sono nate vicine" – ha concluso – "Sono andato con mio fratello a vedere Giza, e la guida continuava a dirci che quella piramide si trovava a Torino, come altri reperti. Altre cose. Devo andare al vostro Museo Egizio, fatemi andare".
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