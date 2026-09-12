Suzuki Jukebox – La notte delle Hit, Antonella Clerici arruola Sabrina Salerno: seconda diretta su Rai 1 dopo boom d’ascolti (e polemiche) Antonella Clerici e Clementino tornano su Rai 1 con Anna Oxa, Renga, Sabrina Salerno e le grandi hit italiane e internazionali degli anni ’80, ’90 e 2000.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

La musica non passa mai di moda, cambiano i tempi, ma tante canzoni restano pilastri sempre e comunque. È proprio su questo filo che Rai 1 torna a scommettere con la seconda puntata di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, in onda questa sera dall’Inalpi Arena di Torino. Antonella Clerici e Clementino portano sul palco artisti capaci di evocare ricordi al primo ritornello. Tra grandi voci, vecchi tormentoni e successi impressi nelle nostre teste, vediamo insieme cosa succederà stasera e chi saranno gli ospiti.

Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, debutto vincente per Rai 1

È partita con il piede giusto Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit. La prima puntata, andata in onda ieri sera, venerdì 11 settembre, ha infatti conquistato il primo posto negli ascolti del prime time. Lo show condotto da Antonella Clerici e Clementino ha raccolto 2.056.000 spettatori, pari al 17,2% di share, superando Canale 5, che con L’Erede si è fermato a 1.575.000 spettatori e al 13,3%. Un risultato importante per Rai 1, con una distanza di oltre 480mila spettatori tra le due ammiraglie e quasi quattro punti di share. La formula dello show, costruita intorno ai grandi successi della musica italiana e internazionale, sembra dunque aver trovato una buona risposta da parte del pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il debutto non è stato comunque privo di qualche osservazione da parte degli spettatori. Sui social sono comparsi alcuni commenti legati all’audio, che in determinati momenti di alcune esibizioni non sarebbe risultato impeccabile. Una piccola nota emersa durante la serata e discussa dal pubblico online, senza però oscurare il dato più significativo: la vittoria di Rai 1.

Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, una seconda puntata ricca di grandi nomi

Dopo il successo dell’esordio, il programma torna con un nuovo appuntamento in diretta dall’Inalpi Arena di Torino. Antonella Clerici e Clementino sono pronti ad accogliere una nuova selezione di artisti, con una scaletta pensata per attraversare epoche e generi differenti. Il secondo appuntamento porta sul palco:

Alberto Bertoli

Anna Oxa

Erminio Sinni

Francesco Renga

Gaetano Curreri e gli Stadio

Gazebo

Luca Dirisio

Mario Biondi

Paul Young

Sabrina Salerno

Spagna

Toploader

Quando e dove vedere la seconda puntata di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, in tv e in streaming

Ebbene, non potete assolutamente perdere la seconda puntata di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, che va in onda questa sera, sabato 12 settembre 2026, su Rai 1, in diretta dall’Inalpi Arena di Torino, con Antonella Clerici e Clementino nuovamente alla guida dello show. Un appuntamento da seguire, se volete trascorrere una serata in musica.

Potrebbe interessarti anche