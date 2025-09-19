'Suzuki Jukebox - La notte delle hit', serata finale per la musica cult: gli ospiti di stasera e la scaletta Antonella Clerici e Clementino tornano su Rai 1 con la seconda e ultima puntata dello show dedicato ai più bei brani degli Anni '70, '80, '90 e 2000.

Serata finale per Suzuki Jukebox. Stasera, venerdì 19 settembre 2025, Antonella Clerici in compagnia di Clementino presentano su Rai 1 la seconda e ultima puntata dello show dedicato ai successi degli Anni ’70, ‘80, ‘90 e 2000. Dal palco dell’Inalpi Arena di Torino, il pubblico live e quello a casa, potrà ascoltare le più iconiche melodie di oltre quarant’anni di musica italiana e internazionale, per rivivere dal vivo la storia di hit che hanno fatto ballare e sognare milioni di persone. Dopo lo spettacolo di ieri, anche questa sera un cast di grandi artisti in un viaggio nel tempo attraverso ricordi e canzoni simbolo di più generazioni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni, gli ospiti e la scaletta degli artisti dell’ultimo appuntamento con Suzuki Jukebox.

Suzuki Jukebox. La notte delle hit, ospiti, anticipazioni e scaletta di stasera (19 settembre)

In questa serata conclusiva di Suzuki Jukebox. La notte delle hit, registrata live a Torino il 12 e 13 settembre scorsi, Antonella Clerici, con la partecipazione di Clementino, condurrà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie dei fantastici Anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Dopo aver ascoltato ieri il sound di Anastacia, Gipsy Kings by Diego Baliardo, Michael Sembello, Alcazar, Le Vibrazioni, Zero Assoluto, Alexia, Leee John, Marco Ferradini, Fausto Leali e Tony Hadley. In questo secondo appuntamento, toccherà a Earth Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore, Cutting Crew, Andreas Johnson, Jenny from Ace of Base, Former Ladies of The Supremes, Boney M. – Maizie Williams, Gemelli Diversi, Rettore, Nomadi, Ryan Paris, Le Orme, Johnson Righeira, Paolo Belli.

La scaletta del Suzuki Jukebox venerdì 19 settembre 2025

Earth Wind & Fire Experience by Al McKay, special guest Greg Moore

Cutting Crew

Andreas Johnson

Jenny from Ace of Base

Former Ladies of The Supremes

Boney M. ft. Maizie Williams

Gemelli Diversi

Rettore

Nomadi

Ryan Paris

Le Orme

Johnson Righeira

Paolo Belli

Dove e quando vedere l’evento

Le seconda serata evento di Suzuki Jukebox va in onda venerdì 19 settembre alle 21.30 su Rai 1. Lo show, inoltre, andrà in simultanea su Radio2 con la conduzione di Martina Martorano e in diretta streaming su RaiPlay.

