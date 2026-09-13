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Suzuki Jukebox tra applausi e polemiche. Anna Oxa divide i social e scatta il paragone con una collega famosissima: "Che peccato"

La serata di Rai 1 ha riportato sul palco grandi successi del passato, ma un’esibizione in particolare ha acceso immediatamente il dibattito sui social: tra chi applaude e chi rimpiange il passato

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Giornalista e content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Un tuffo nel passato, ma senza rinunciare all’energia del presente. È questa la scommessa di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, che ha concluso il nuovo ciclo su Rai 1 con il suo secondo appuntamento, ancora una volta dall’Inalpi Arena di Torino sabato 12 settembre 2026. Al timone c’erano Antonella Clerici e Clementino, che hanno guidato il pubblico attraverso alcune delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Una serata che ha attraversato tre decenni e messo insieme stili e generazioni differenti. Dopo il buon esordio in termini di ascolti, il programma ha confermato la propria formula, puntando su nostalgia, grandi interpreti e brani capaci ancora oggi di far cantare il pubblico. Qual è stato il momento più commentato sui social? Non ci sono dubbi.

Suzuki Jukebox: l’esibizione di Anna Oxa accende il mondo dei social

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La serata è stata aperta da quella che, senza dubbio, è stata l’esibizione più commentata della puntata. Anna Oxa ha cantato Quando nasce un amore e Senza Pietà. Ci sono stati vari elementi che hanno mosso la community di X a commentare, numerosa, durante la performance dell’artista. Sono comparsi moltissimi elogi, ma anche delle critiche che riguardano la recente cifra stilistica adottata dall’interprete. Rispetto a molti colleghi della sua generazione, Oxa non si limita certo a fare il compitino. La cantante opta per arrangiamenti particolari che fondono sonorità spesso elettroniche e contemporanee per i brani più iconici del suo repertorio. La voce resta al primo posto, spesso con virtuosismi che mettono ancora di più in risalto la sua ugola d’oro. Un vero e proprio marchio di fabbrica. Una direzione coraggiosa, ma non apprezzata da alcuni utenti: "Preferisco l’arrangiamento originale", scrive qualcuno. I commenti continuano con: "Canzoni stravolte" e un attacco all’uso del playback che, stando sempre alle affermazioni scritte sui social, pare sia parecchio presente nelle ultime apparizioni di Oxa.

Anna Oxa grande protagonista a Suzuki Jukebox: il look e la somiglianza con Anastacia

"Che peccato" scrive più che altro chi è ancora troppo ancorato al passato e non riesce ad apprezzare la svolta assolutamente al passo con i temi della cantante, che, comunque, non si è mai snaturata. I giudizi social non si sono fermati soltanto alla voce. Il look con occhiali caffellatte e capelli lisci ha evidenziato una fortissima somiglianza con una collega cantante altrettanto famosa: Anastacia. Scherzando, un utente sui social ha definito la Oxa un "cosplay" dell’interprete statunitense. Il momento di Anna Oxa è stato però fortemente contraddistinto da una serie di commenti entusiasti. L’icona della musica italiana, all’età di 65 anni, è identica a quando ne aveva 20. Più passa il tempo e più sembra ringiovanire. A farglielo notare è stata anche Antonella Clerici. "Che artista straordinaria" è uno dei tanti commenti su X che hanno sottolineato la perfezione nelle esibizioni della cantante, una vera e propria diva e un vanto per la musica italiana.

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