Suzuki Jukebox, ovazione social per Antonella Clerici: "Come lei nessuna" (ma la location è bocciata)

Applausi anche virtuali per la conduttrice che guida la serata di musica con vivacità e allegria, ma non mancano le critiche: le reazioni social alla prima puntata

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Sono stati in tanti ieri sera, 18 settembre 2025, a seguire, in prima serata su Rai Uno, la prima puntata di Suzuki Jukebox, il primo dei due appuntamento, dei due previsti, del format che raccoglie il testimone di Arena Suzuki. A condurre le danze, sono stati Antonella Clerici e Clementino, una coppia brillante, spontanea e ben amalgamata, con il rapper che è stato la simpatica scheggia impazzita della serata e la conduttrice che ha tenuto alto ritmo e umore, accogliendo, presentando, scherzando e divertendosi con gli ospiti, come ha fatto in occasione del siparietto con Tony Hadley di cui si è confessata fan sin dall’adolescenza.

Suzuki Jukebox: applausi social per Antonella Clerici

"I had your poster in my room", ha svelato Antonella Clerici all’ex leader degli Spandau Baller "I d like to have your poster in my rooom…bella!"ha risposto pronto e divertito lui.

E anche il pubblico social che ha seguito la trasmissione in tempo reale ha applaudito virtualmente Antonella Clerici: "Serata magnifica. Complimenti ad Antonella, perfetta." scrive un utente su X. "Bellissima serata, strepitosi Antonella Clerici e Clementino" aggiunge un altro. E ancora: "Grazie a te antonella….ci siamo divertiti tantissimo… e un altro:",Comunque sfido a trovare una professionista più poliedrica di Antonella Clerici. Passa con una facilità disarmante dal condurre show cooking, talent show, programmi sportivi, Kermesse internazionali. E lo fa ad altissimo livello. Chapeau , grande professionista.

Le polemiche per la location

Se c’è chi apprezza la serata, ma soprattutto l’inedita e divertente coppia di conduttori, come ogni volta, non manca, tra chi commenta lo show su X anche la parte più critica. E i commenti negativi, in particolare, si appuntano sulla location che, certo, è ben diversa dalla spettacolarità dell’Arena di Verona. Un dettaglio che, senza dubbio, incide sull’impatto scenico )e come non potrebbe?.

C’è quindi, sempre su X chi lo sottolinea, lanciando anche un chiaro paragone con il format precedente, guidato da Amadeus. C’è chi scrive infatti: "Ah, ma stasera insieme a #Elodie c’è la versione cinese di #ArenaSuzuki?", e ancora: "Le sedioline gialle, il fondale nero e vuoto, il palco più alto che largo. Questo #SuzukiJukebox sembra veramente la versione discount dell’Arena Suzuki di Amadeus.", "Il montaggio è bruttino" e infine c’è chi nota: "Però che tristezza vedere il pubblico seduto in serate come queste. #suzukijukebox"

