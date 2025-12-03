Amici in lutto, la tragedia di Susy Fuccilo: il marito morto a 41 anni. Le cause del decesso improvviso Dramma per l’ex ballerina di “Amici” Susy Fuccillo: il marito Salvatore Raciti muore improvvisamente a 41 anni, lasciando la moglie e le tre figlie piccole.

Una tragedia ha colpito la famiglia di Susy Fuccillo, ex ballerina di "Amici" di Maria De Filippi. Nella notte tra l’1 e il 2 dicembre 2025, suo marito Salvatore Raciti è morto improvvisamente a soli 41 anni, lasciando la moglie e le loro tre bambine nello sconforto più totale. Un malore fulmineo ha stroncato l’uomo, molto conosciuto a Catania in quanto titolare del lido "Le Capannine", uno degli stabilimenti balneari più popolari del litorale etno.

Susy Fuccillo, la morte improvvisa del marito dell’ex Amici

Secondo le ricostruzioni, Salvatore si trovava nel giardino della loro villa alla Plaia di Catania con alcuni amici: stavano sistemando le decorazioni natalizie per preparare la casa alle feste. Improvvisamente, si è sentito male e si è accasciato. Subito è scattata la telefonata al 112: temendo per la sua vita, un amico lo ha caricato in auto per portarlo al pronto soccorso più vicino, nell’ospedale Garibaldi‑Nesima, che però è dedicato alle emergenze ostetriche. All’ingresso del PS, la vettura è stata intercettata dall’ambulanza del 118. Nonostante l’intervento tempestivo, per Salvatore non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Salvatore Raciti, le cause della morte del marito di Susy Fuccillo

Poco prima del ricovero in ospedale, Salvatore Raciti aveva mostrato evidenti segni di sofferenza: alcune perdite di sangue avevano allarmato gli amici che erano con lui, spingendoli ad allertare immediatamente il 118. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Garibaldi, nonostante l’intervento tempestivo dei medici, Salvatore non ce l’ha fatta. La presenza di macchie di sangue ha reso necessario l’intervento della polizia, e la salma è stata sottoposta a sequestro presso l’obitorio del Policlinico di via Santa Sofia in attesa degli accertamenti e dell’autopsia che dovranno chiarire se la causa del decesso sia un’emorragia interna, un malore naturale o eventuali altri fattori. Il quotidiano online La Sicilia Nella riferisce che nell’abitazione della vittima sono arrivati agli agenti della Polizia di Stato per eseguire i primi rilievi, "apparentemente senza trovare elementi che possano fare pensare a qualcosa di diverso che a una morte per cause naturali".

Chi è Susy Fuccillo: il suo percorso ad Amici 2007

Susy Fuccillo, classe 1989, divenne nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a "Amici di Maria De Filippi": entrò nella scuola come ballerina durante l’edizione 2007. Durante quel percorso si trovò spesso nel mirino delle critiche dell’insegnante di danza classica Alessandra Celentano che non approvava la sua inclinazione alla danza moderna e che in diverse occasioni la criticava a causa del problema del peso: "La Celentano con me ci andava pesante – raccontò Susy qualche anno dopo la fine di quell’esperienza – Quando mi ha detto che avrei dovuto cambiare lavoro ci sono rimasta davvero male: certe parole ti restano dentro. L’importante, però, è quello che succede dopo la scuola, quando potrai prenderti davvero la tua rivincita. E poi la Celentano per certi versi aveva ragione: all’epoca dovevo ancora crescere come ballerina, oggi sono migliore di quella che ero dieci anni fa. Sono un’altra Susy oggi. Anche grazie a lei". Nonostante le difficoltà e le critiche, Susy mostrò determinazione e carattere nel talent di Maria De Filippi, e conquistò il pubblico con la sua grinta.

Dopo l’esperienza ad Amici, è entrata nel corpo di ballo di show televisivi molto popolari come I migliori anni, Italia’s got talent, Tu si che vales, per poi dedicarsi al teatro partecipando – tra gli altri – al musical di Maurizio Costanzo e a una tournée di Anna Tangelo. Successivamente, decise di lasciare gradualmente il ruolo della ballerina per dedicarsi a un progetto di vita più stabile: la famiglia e nuove strade professionali, come quella di imprenditrice nel mondo della moda. L’ex Amici ha creato il brand Bereshift, nato come linea di costumi da bagno e poi allargatosi all’abbigliamento athleisure. "Quando ho smesso di danzare perchè ero incinta, mi sono ricreata – raccontò Fuccillo in un’intervista a Today – Io vengo da una famiglia di sarti, avevo accantonato questa passione perché la danza è arrivata prima della moda. Avevo bisogno di creare una cosa mia, della donna che sono io, della donna che voglio rappresentare. Ho presentato i miei modelli a un’agenzia di New York e da lì è nato Bereshift". Tuttavia i fan conquistati durante la sua esperienza ad Amici hanno continuato a seguirla, come dimostrano gli oltre 65mila follower che la seguono su Instagram.

Nel corso degli anni, Susy ha costruito una famiglia con Salvatore Raciti e le loro tre figlie: Cristina (nata nel 2018), Giordana (2020) e la piccola Costanza, venuta al mondo pochi mesi fa. Ora Susy e le sue figlie devono affrontare il dolore improvviso e la perdita di un marito e padre presente, lasciando un vuoto enorme nella loro vita quotidiana.

