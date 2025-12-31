Susy Fuccillo, il dolore dell’ex Amici dopo la tragedia del marito: “Neanche la morte può separarci”
L’ex ballerina del talent show di Maria De Filippi ha rotto il silenzio sui social dopo la scomparsa del compagno Salvatore Raciti: “Manchi troppo”
Susy Fuccillo dà voce al suo dolore. Il mese di dicembre dell’ex ballerina di Amici è stato segnato dalla scomparsa del marito, Salvatore Raciti, colpito a inizio mese da un malore improvviso all’età di 41 anni. Una tragedia che segna indelebilmente il 2025 e la vita di Susy, nonché quella delle tre figlie Cristiana, Giordana e Costanza. L’ex ballerina del talent show di Maria De Filippi ha rotto il silenzio sui social dopo il terribile lutto; scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Susy Fuccillo: la morte del marito dell’ex volto di Amici
Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre è venuto a mancare Salvatore Raciti, il marito di Susy Fuccillo. L’ex ballerina di Amici ha dovuto fare i conti con una vera e propria tragedia: l’imprenditore e proprietario di uno stabilimento balneare catanese (distrutto da un incendio nel 2021 per poi essere ricostruito) è stato stroncato da un malore improvviso a soli 41 anni, mentre sistemava le decorazioni natalizie fuori casa insieme ad alcuni amici. A nulla è servito l’arrivo dell’ambulanza e l’intervento dei sanitari e i funerali si sono tenuti lo scorso 6 dicembre a Catania, alla Basilica della Collegiata. Insieme da più di 15 anni, i due si erano sposati nel settembre del 2015; Salvatore ha lasciato anche le tre figlie Cristiana, Giordana e Costanza.
Le parole dell’ex ballerina del talent show di Maria De Filippi sui social: il suo dolore
In un periodo complicatissimo segnato dal terribile lutto per la scomparsa del marito, Susy Fuccillo si è chiusa in un silenzio social e ha affrontato con le tre figlie il periodo natalizio, il primo senza il compagno Salvatore Raciti. L’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ha rotto il silenzio solo nella giornata di ieri, aprendosi per la prima volta sui social dopo la morte del marito. "Sei e rimarrai la mia casa. Nulla potrà separarci, neanche la morte" ha scritto Susy in una storia condivisa sul suo profilo Instagram, aggiungendo un messaggio per Salvatore: "Ti amo come il primo giorno. Manchi troppo".
