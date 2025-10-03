Trova nel Magazine
L'attrice de Il Segreto scombussola i cuori in questo film su Netflix tratto da una (drammatica) storia vera

Susana Abaitua, volto di punta del cinema spagnolo, è protagonista di un film che ripercorre uno dei periodi più bui della storia iberica

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Cosa succede se prendiamo una delle attrici spagnole più in voga del momento, Susana Abaitua, e la mettiamo a recitare in un film tratto da una potentissima storia vera? Probabilmente otteniamo una serie che, ancora prima della sua uscita, ha già sfondato il muro dell’hype. L’attrice basca, nota al pubblico italiano grazie alla soap Il Segreto, arriva su Netflix con un film in cui dovrà gestire un ruolo che segnerà una svolta nella sua carriera. Vediamo assieme tutto ciò che sappiamo.

Susana Abaitua lascia Il Segreto e approda a Fantasma in Guerra in streaming su Netflix

La trama de Fantasma in Guerra con Susana Abaitua, in streaming su Netflix a breve, come detto, parte da una storia vera. Ambientato nei Paesi Baschi negli anni più violenti dell’ETA (Euskadi Ta Askatasuna), racconta di Amaia (Abaitua), agente della Guardia Civil che per oltre dieci anni visse sotto copertura all’interno dell’organizzazione terroristica nazionalista basca. Una missione di grande sofferenza e che la condurrà a mettere a rischio non solo la propria vita, ma anche la sua identità, sospesa tra fedeltà istituzionale e sopravvivenza personale. Grazie a una narrazione che intreccia ricostruzione storica e tensione emotiva, Fantasma in guerra si promette di ricostruire e mostrare al pubblico quel clima di terrore, violenza e sospetto che segnò la Spagna tra gli anni 60 e 90.

Una drammatica storia vera

Fantasma in guerra unisce narrazione e immagini di repertorio, ricostruendo attentati e manifestazioni che hanno lasciato un segno indelebile. Susana Abaitua, basca con origini francesi, conferma la sua capacità di unire fragilità e forza interiore, con una performance che strazia e tiene incollato lo spettatore. Accanto a lei, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo e Ariadna Gil. Dietro la cinepresa Agustín Díaz Yanes, in un film che è da un lato thriller teso e drammatico, dall’altro riflessione civile che non lascia indifferenti. Una pellicola per riflettere su un passato che continua a pesare sulla memoria collettiva.

Fantasma in guerra è disponibile in streaming su Netflix a partire dal 17 ottobre.

