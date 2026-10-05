Susan Sarandon, l’attrice ‘ribelle’ che sfida Hollywood torna a Roma: il riconoscimento inaspettato all'evento più atteso nella Capitale
Dopo l’arresto a New York durante una protesta, l'attrice torna alla Festa di Roma con un nuovo film e un ruolo ancora una volta anticonformista e ribelle.
A Hollywood ha costruito una carriera da protagonista, ma Susan Sarandon non ha mai accettato di restare confinata al ruolo di attrice. Ancora oggi il suo nome finisce al centro dell’attenzione per le scelte sul set e per quelle fuori dal cinema, spesso decisamente controcorrente. Dopo aver fatto parlare di sé per il suo impegno politico e per il recente arresto durante una protesta a New York, l’attrice premio Oscar si prepara ora a tornare davanti al pubblico italiano. L’appuntamento è alla Festa del Cinema Roma 2026, dove arriverà con un nuovo film e un riconoscimento. Di seguito, tutti ii dettagli.
Il ritorno a Roma di Susan Sarandon
Susan Sarandon sarà tra le protagoniste dell’edizione 2026 di Alice nella Città, dove riceverà il Womenland Award nell’ambito degli appuntamenti del Fuori Sala. L’attrice arriverà nella Capitale dopo la partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha presentato The Echo Chamber di Andrea Pallaoro insieme a Luca Marinelli e Alicia Vikander. A Roma accompagnerà invece The Accompanist, esordio alla regia di Zach Woods, nel quale interpreta Sylvia, una donna anticonformista che sviluppa un legame particolare con una bambina costretta ad affrontare la malattia del nonno.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Susan Sarandon, una voce sempre fuori dal coro
La presenza di Sarandon al festival si inserisce in un percorso professionale caratterizzato non solo da una lunga carriera cinematografica, ma anche da un costante impegno pubblico. L’attrice, protagonista di film come Thelma & Louise e Dead Man Walking, ha spesso utilizzato la propria visibilità per sostenere battaglie legate ai diritti civili e alle questioni internazionali. Il suo attivismo è tornato recentemente sotto i riflettori dopo l’arresto avvenuto a New York durante una manifestazione legata alla guerra a Gaza e alla questione palestinese. Tra cinema e impegno sociale, Sarandon continua così a mantenere una presenza molto forte sulla scena pubblica.
Susa Sarandon, le polemiche a Venezia 2026
Durante il Festival di Venezia 2026, Susan Sarandon ha approfittato della sua presenza alla Mostra del Cinema per riportare l’attenzione sul rapporto tra cinema, impegno civile e politica. Sul red carpet di The Echo Chamber ha mostrato il sostegno alla campagna Artists4Ceasefire attraverso una spilla disegnata da Shepard Fairey, dedicata alla richiesta di un cessate il fuoco a Gaza e alla ricerca di una pace duratura tra israeliani e palestinesi. Il simbolo, con una colomba, un fiore di loto, il filo spinato e un cuore, richiama "speranza, resilienza e una pace giusta". Parlando del ruolo del cinema, l’attrice ha sottolineato come ogni opera possa avere conseguenze sul modo in cui il pubblico interpreta la realtà. "Direi semplicemente che per me tutti i film sono politici perché o mettono in discussione o rafforzano lo status quo", ha dichiarato, evidenziando anche l’importanza dei festival nel dare visibilità a produzioni indipendenti e cinematografie lontane da Hollywood.
Potrebbe interessarti anche
Susan Sarandon, il messaggio per Gaza fa discutere e arriva dal red carpet di Venezia 2026: quella spilla non passa inosservata. Ecco perché
L'attrice premio Oscar sfila al Lido per il film “The Echo Chamber” e lancia un mess...
Susan Sarandon torna al cinema dopo lo stop obbligato: quando schierarsi ha un prezzo, "È stato uno shock"
Dopo la rottura con la sua agenzia a causa delle posizioni su Gaza, l'attrice torna ...
Venezia 2026, il programma del 6 settembre: Susan Sarandon e Luca Marinelli sul red carpet. Ecco tutti i film e gli eventi da non perdere
Venezia 83 entra nel vivo: in Sala Grande sfida tra Lee Chang-dong, Andrea Pallaoro ...
The Echo Chamber a Venezia 83, Luca Marinelli incantato da Vikander e Sarandon. Poi la confessione di un'attrice: "Ero vulnerabile"
Si è tenuta la conferenza stampa del film in concorso a Venezia 83: il racconto del ...
The Echo Chamber, il testamento di Bertolucci a Venezia con Luca Marinelli (e nasconde una storia impossibile)
Il film di Andrea Pallaoro, scritto da Bernardo Bertolucci con Ilaria Bernardini e L...
Venezia 83, Serpenti e The Echo Chamber evitano il flop (per ora) ma Valeria Golino e Luca Marinelli non bastano: il box office di ieri 13 settembre
I due film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia hanno fatto il loro debutto ...
Nanni Moretti, Venezia celebra la sua carriera col premio Siae Andrea Purgatori: ecco la motivazione ufficiale
Per i cinquant'anni dall'esordio cinematografico, ecco il premio alla carriera per i...
Luca Marinelli protagonista al cinema dell'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci
Assieme ai premi Oscar Alicia Vikander e Susan Sarandon sarà protagonista di The Ech...