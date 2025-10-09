E' morta Susan Kendall, le cause del decesso della figlia di Paul Newman svelate dalla famiglia
È scomparsa Susan Kendall Newman, figlia del famoso attore Paul Newman di Jacqueline E. Witte: aveva 72 anni e il decesso risale a qualche mese fa
È morta Susan Kendall Newman, figlia di Paul Newman e della prima moglie del famoso attore hollywoodiano, Jacqueline E. Witte. La produttrice e attrice sulle orme del padre aveva 72 anni, e il decesso sarebbe in realtà avvenuto il 2 agosto. Solo nelle ultime ore la famiglia avrebbe diffuso la notizia.
Le cause della morte di Susan Kendall Newman
Attraverso una nota ufficiale, i parenti di Susan Kendall Newman fanno sapere che la morte è avvenuta in seguito a "complicazioni dovute a problemi di salute cronici che la donna stava affrontando". I suoi cari fanno sapere anche che la settantaduenne verrà ricordata per "il suo ingegno" ma anche per la generosità, l’amore per il prossimo e per il tempo dedicava alla famiglia e agli amici. "Ci mancherà moltissimo", scrivono i suoi affetti, a cui fanno eco sui social le numerose persone che hanno avuto modo di conoscerla in vita, e che la rammentano come una donna piena di energie e sempre pronta ad aiutare.
La carriera di Susan Kendall Newman e dove vedere i suoi film in streaming
Come il padre prima di lei, anche Susan Kendall Newman aveva lavorato nel mondo del cinema, prendendo parte a numerosi film, tra cui 1964 – Allarme a N.Y. arrivano i Beatles! diretto da Robert Zemeckis. Nella fattispecie, vestiva i panni di Janis Goldman, convinta che i Beatles siano una minaccia per l’integrità artistica e che facciano parte di un complotto per spillare i soldi ai giovani. Trovate 1964 – Allarme a N.Y. arrivano i Beatles! in streaming nel catalogo di Chili.
Assieme al padre, che interpretava il protagonista, ha anche recitato nel film del 1977 Colpo Secco. Grazie alla produzione di una serie di audiolibri per rendere le opere di letteratura classica fruibili per i bambini si è guadagnata una nomination ai Grammy Awards. In carriera ha inoltre lavorato anche come produttrice televisiva: "Eccellendo nell’adattamento di opere teatrali classiche per l’allora emergente industria della televisione via cavo", si legge in una nota biografica.
