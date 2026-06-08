SuperKaraoke torna su Canale 5, il confronto con Fiorello inevitabile: Michelle Hunziker guida la festa della musica tra novità e polemiche
Due serate registrate a Ferrara ripoteranno i pubblico ai mitici Anni '90 di Fiorello.
Dopo oltre trent’anni dal debutto che contribuì a trasformare Fiorello in un fenomeno televisivo, SuperKaraoke torna in prima serata su Canale 5 con una veste completamente rinnovata. L’appuntamento è fissato per lunedì 8 giugno, con una seconda e ultima puntata in programma mercoledì 10.
Alla conduzione c’è Michelle Hunziker, scelta da Mediaset per riportare in tv uno dei format più popolari degli anni Novanta. La showgirl svizzera raccoglie un’eredità importante, ma punta su uno stile personale fatto di energia, coinvolgimento e leggerezza, elementi che ben si sposano con lo spirito della trasmissione.
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Le due serate sono state registrate nella suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, trasformata per l’occasione in un enorme palcoscenico a cielo aperto. Il cuore del programma resta il pubblico: persone comuni che salgono sul palco per interpretare i brani più amati della musica italiana, accompagnate dall’entusiasmo della piazza. Le novità però saranno molte, dalla presenza di ospiti a una dinamica più competitiva.
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