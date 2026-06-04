Il DCU di James Gunn ha la sua carta vincente: Supergirl senza poteri vale più di mille eroi invincibili Il trailer finale di Supergirl è una bomba: Kara senza poteri, Lobo scatenato e Superman in scena Dal 25 giugno il DCU non sarà più lo stesso, ed ecco perché.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il conto alla rovescia per Supergirl è ufficialmente iniziato. A meno di tre settimane dall’uscita nelle sale americane, i DC Studios e Warner Bros hanno pubblicato il trailer finale del film diretto da Craig Gillespie, alzando ulteriormente l’hype attorno al secondo capitolo del nuovo DC Universe firmato James Gunn. Le immagini mostrano una Kara Zor-El privata dei suoi poteri, combattimenti spettacolari e il tanto atteso debutto di Jason Momoa nei panni di Lobo. Contemporaneamente, i biglietti sono già disponibili negli Stati Uniti. Di seguito, tutti i dettagli.

Supergirl, il trailer finale del film DC fa crescere l’entusiasmo nei fan: ecco perché

A pochissime settimane dall’arrivo nelle sale di Supergirl, i DC Studios e Warner Bros. hanno lanciato il trailer finale del film insieme all’apertura delle prevendite negli Stati Uniti. Il nuovo filmato, pur senza mostrare molte scene inedite, offre uno sguardo più ampio sulla storia e mette in evidenza personaggi come Superman e Lobo, oltre a una spettacolare sequenza in cui Kara Zor-El utilizza un teletrasporto per affrontare i nemici mentre è privata dei suoi poteri a causa della presenza di un sole rosso. Grande attenzione è rivolta soprattutto al debutto di Jason Momoa nel ruolo di Lobo all’interno del nuovo DC Universe. A tal proposito, il regista Craig Gillespie ha dichiarato a Empire: "Ero entusiasta di averlo con noi. Non riuscivo a immaginare nessun altro nel ruolo, ma è una responsabilità… ci siamo posti un milione di domande per rendere omaggio all’originale". Anche Milly Alcock, interprete di Supergirl, ha elogiato il collega affermando: "Jason ha una presenza scenica incredibile. Lui è Lobo. Ed è stato emozionante vedere qualcuno realizzare il proprio sogno".

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Momoa, già noto per aver interpretato Aquaman nel precedente DCEU in film come Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, Aquaman, The Flash e Aquaman e il regno perduto, realizza così il desiderio di vestire i panni del celebre mercenario intergalattico. Supergirl debutterà al cinema il 25 giugno 2026.

Supergirl, la trama del film

Per quanto riguarda la trama del film, sappiamo di doverci aspettare una Kara Zor-El piuttosto diversa da come siamo abituati. Cugina di Superman, è un’eroina dal carattere più duro e tormentato, segnata da un’infanzia difficile. Nel giorno del suo ventunesimo compleanno parte per un viaggio nello spazio insieme a Krypto e incontra la giovane Ruthye Marye Knoll. Dopo una tragedia improvvisa, si imbarca in una pericolosa missione di vendetta che la costringe a confrontarsi con i limiti tra giustizia e violenza. Affiancata da un alleato inaspettato, Kara intraprende un’avventura che la porterà a scoprire la propria identità e a definire il suo ruolo di eroina, al di là dell’eredità di Superman.

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