Ecco Supergirl: il trailer del film travolge i fan (e c'è un volto conosciuto e attesissimo)
Finalmente è disponibile il primo trailer di Supergirl con Milly Alcock, che ci permette anche di dare un (veloce) sguardo al Lobo di Jason Momoa
Habemus trailer, finalmente: Supergirl, secondo film del nuovo Universo DC guidato da James Gunn e Pete Safran, e con Milly Alcock nei panni della cugina di Superman, si è mostrato con un primo assaggio. Musica, colori sgargianti, azione e battute e profusione nei circa 2 minuti di anteprima della pellicola diretta da Craig Gillespie (I, Tonya e Cruella). Ecco tutto ciò che abbiamo notato dal trailer di Supergirl, in uscita il 26 giugno 2026 e tratto dal fumetto Supergirl: La donna del domani.
Kara Zor-El in cerca di vendetta nel trailer di Supergirl
Già dai primissimi secondi del trailer di Supergirl si coglie il tono della pellicola, che strizza fortemente l’occhio a I Guardiani della Galassia (e ci saremmo stupiti del contrario). Temporalmente sembra collocarsi prima di Superman e vede Kara alla prese con un viaggio per la galassia per celebrare il suo 21esimo compleanno. Lungo la strada incontra Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), una giovane aliena in cerca di vendetta per la morte del padre, ucciso da Krem delle Colline Gialle (Matthias Schoenaerts). La ragazza farà leva sul senso di colpa di Kara, una delle pochissime sopravvissute alla distruzione di Krypton, che diventerà una sorta di guardiana per lei.
Nel trailer, che non rivela molto della trama oltre all’umore generale del film, è possibile scorgere alcuni dettagli succosi, come un rapidissimo frame del Lobo di Jason Momoa. L’attore samoano "torna" nell’Universo DC dopo aver vestito i panni di Aquaman, indossando quelli del folle cacciatore di taglie del pianeta Czarnia. Torna anche Krypto il Supercane, già visto nella pellicola con David Corenswet.
Quando esce Supergirl e dove vedere Superman in streaming
Come detto, per avere Supergirl con Milly Alcock al cinema occorrerà aspettare ancora un po’, poiché la data di uscita è da tempo fissata (salvo ritardi) al 26 giugno 2026. Nell’attesa, potete recuperare il film che ha dato il via al nuovo Universo DC, ovvero Superman, disponibile in streaming in acquisto o a noleggio su varie piattaforme, come TIM Vision, Rakuten TV, Chili, Google Play Films e Amazon Prime Video. Vi lasciamo il trailer di Supergirl in italiano a questo link.
