Supergirl, le prime recensioni del film sono sconcertanti: "Altro che Superman, non è ciò che ci aspettavamo" Chi ha visto il film in anteprima è rimasto spiazzato: Supergirl assomiglia più a pellicole come Mad Max che a Superman dello scorso anno

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Mancano ormai pochi giorni all’uscita di Supergirl, il secondo film del nuovo universo cinematografico DC targato Warner Bros. e DC Studios, ma sul web si stanno già diffondendo le prime recensioni.

Il film non è un vero e proprio spin-off del Superman uscito l’estate scorsa, ma questa nuova pellicola servirà a spiegarci meglio chi è Kara Zor-El, che legame ha con suo cugino e ad allargare l’universo DC, portandoci su altri pianeti e presentandoci nuovi personaggi, come il famoso cacciatore di taglie Lobo.

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Supergirl, ecco le prime recensioni del film

In attesa di scoprirlo con i nostri occhi, online sono già uscite le prime reazioni di chi ha visto il film in anteprima e sono alquanto sorprendenti. I pareri sulla pellicola sono contrastanti, ma tendenzialmente positivi, ma ciò che è più curioso è che molti hanno notato somiglianze curiose con altri film e generi cinematografici – tipo Mad Max – più che con Superman.

Tra le prime recensioni di Supergirl c’è quella di Chris Killian di ComicBook, che ha descritto il film come un mix di altre pellicole: "Se prendeste I Guardiani della Galassia, Il Grinta e Mad Max e li frullaste insieme in salsa DC, verrebbe fuori Supergirl: un’avventura nello spazio sporca, divertente ma anche sorprendentemente cupa.", ha scritto. Il giornalista ha poi lodato l’attrice protagonista Milly Alcock e ha aggiunto che Jason Momoa si diverte tantissimo nei panni di Lobo. Grandi applausi anche per gli effetti speciali "veri" (trucco, costumi e pupazzi da Oscar), per la ricostruzione del pianeta Krypton e per il ritorno di David Corenswet come Superman.

Le critiche al film

Diversa l’opinione di Germain Lussier di io9, che ha definito la pellicola molto godibile, considerandola un ottimo seguito di Superman, con personaggi più approfonditi e relazioni più complesse, capaci di rendere i combattimenti ancora più emozionanti. Tyler Taing di DiscussingFilm ha apprezzato tantissimo il carattere forte e unico di Supergirl, ma ha fatto notare che il film ci mette un po’ troppo a ingranare e non sempre riesce a stare dietro all’energia della protagonista. Decisamente più severo John Nguyen di Nerd Reactor, che ha trovato il film un po’ "insipido", convinto che l’attrice avrebbe meritato una storia più solida per mostrare davvero quanto vale.

Sembra chiaro che, chi ha visto Supergirl in anteprima, trova delle potenzialità ma anche dei chiari difetti nel film, spesso molto lontano dal Superman dello scorso anno.

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