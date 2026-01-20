Trova nel Magazine
Supergirl: ecco chi interpreterà il malvagio Drom Baxton nel film DC

La produzione dell’attesissimo film ha finalmente svelato il volto dell’attore che darà vita a uno dei cattivi della pellicola: ecco di chi si tratta.

Debora Manzoli

L’estate 2026 vedrà un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema legato ai supereroi: Supergirl, il nuovo film del DC Universe, approderà finalmente nei cinema il 26 giugno 2026, portando sul grande schermo una versione inedita e grintosa dell’iconica cugina di Superman. Dopo la recente introduzione del personaggio nel film Superman del 2025, Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, sarà protagonista di un’avventura epica che espanderà ulteriormente il nuovo universo cinematografico DC. Ma la vera domanda è: chi saranno i cattivi di questo nuovo film? Scopriamolo.

Supergirl, un attore amatissimo sarà uno dei cattivi del film DC

Dopo aver già rivelato il villain principale del film, ovvero Krem interpretato da Matthias Schoenaerts, la produzione ha finalmente svelato anche il volto di un altro super cattivo. Come riporta Deadline, si tratta dell’attore irlandese Diarmaid Murtagh, già noto al grande pubblico per i suoi ruoli nelle serie Outlander, The Tourist e Vikings, che interpreterà il ruolo di Drom Baxton, un personaggio chiave tra gli antagonisti del film.

Baxton è infatti il secondo in comando dei Briganti, una banda di pirati spaziali spietati e trafficanti di esseri umani, che rappresentano una delle principali minacce nello sviluppo della storia. Una terribile fazione guidata proprio da Krem delle Colline Gialle, che con l’inclusione di Baxton formerà un’intera ciurma di nemici letali, pronti a sfidare l’eroina kryptoniana mentre attraversa l’universo. La dinamica tra Baxton e Krem, così come il loro impatto sul viaggio di Kara, sarà proprio uno degli elementi più intriganti del film.

Supergirl, cosa vedremo nel nuovo film DC

Il film Supergirl racconterà le origini di Kara Zor-El, la cugina di Superman, prima del suo arrivo sulla Terra. Diversamente da Clark Kent, infatti, Kara è cresciuta su un frammento di Krypton mentre il pianeta veniva distrutto. Nella storia che vedremo, Supergirl si imbarcherà in un viaggio attraverso la galassia accompagnata dal suo fedele cane Krypto e da una giovane aliena di nome Ruthye. Il motivo? Una missione di vendetta contro Krem delle Colline Gialle, il pirata spaziale che ha ucciso il padre di Ruthye in modo brutale.

La regia di questo nuovo e imperdibile film è affidata a Craig Gillespie, mentre la sceneggiatura è firmata da Ana Nogueira, che ha adattato per il grande schermo la serie a fumetti Supergirl: la donna del domani di Tom King e Bilquis Evely. Nel cast, oltre alla protagonista Milly Alcock, e ai cattivi Matthias Schoenaerts e Diarmaid Murtagh, troveremo anche Eve Ridley, David Corenswet, Emily Beecham, David Krumholtz e Jason Momoa.

