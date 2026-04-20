Super Mario Galaxy vola altissimo anche al box office: non ce n'è per nessuno
Box office Italia 16-19 aprile: ce n'è per tutti i gusti, ma è Super Mario a mettere tutti d'accordo
Pasqua è ormai passata da un pezzo, il tempo è pazzerello eppure questo non ha impedito al pubblico di frequentare le sale cinematografiche con costanza. Certo, lo scorso week end non è andato forte come il precedente, ma continua la tendenza in crescita rispetto al passato degli ultimi anni. A testimoniarlo un mix piuttosto eterogeneo di titoli, adatto a tutti i gusti, anche se Super Mario Galaxy – Il film ha messo d’accordo demografiche piuttosto diverse.
Una "galassia" di film eterogenei
L’avventura animata di Nintendo e Illumination ha incassato quasi 1.400.000 euro, in flessione rispetto alla scorsa settimana e cedendo il podio nei giorni feriali, ma dimostrando comunque un interesse costante in un pubblico variegato composto da famiglie, ragazzini e anche adulti, fan dei personaggi della casa di Kyoto: il totale di quasi 13 milioni lo attesta.
The Drama – Un segreto è per sempre e L’ultima missione – Project Hail Mary reggono botta, uno al secondo posto e l’altro al quarto, forti del passaparola e dal giudizio generale, così come in misura minore accade al nuovo di Pif, Che Dio perdona a tutti, ora quinto. Da notare anche che Cena di classe di Francesco Mandelli è ancora in classifica dopo più di tre settimane, nonostante tutto, quindi davvero un bel risultato.
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Le nuove uscite e le Top 10 complete del Box Office italiano e USA
La nuova classifica presenta anche tante novità. La più alta new entry è la singolare rivisitazione di Lee Cronin de La mummia, seguito al sesto posto dall’evento speciale dedicato alla ultrapopolare boy band BTS, BTS World Tour ‘Arirang’ in Japan. Benvenuti in campagna, di Giambattista Avellino, debutta in maniera discreta in settima posizione, facendo meglio dello storico Alla festa della rivoluzione con Riccardo Scamarcio, nono, e del francese Il delitto del 3° piano.
TOP 10 ITA
- Super Mario Galaxy – Il film – 1.397.302 euro
- The Drama – Un segreto è per sempre – 771.110 euro
- Lee Cronin – La mummia – 715.874 euro
- L’ultima missione – Project Hail Mary – 285.613 euro
- Che Dio perdona a tutti – 222.496 euro
- BTS World Tour ‘Arirang’ in Japan – 191.191 euro (in 1 giorno)
- Benvenuti in campagna – 135.211 euro (su 4 giorni)
- Cena di classe – 130.801 euro
- Alla festa della rivoluzione – 125.115 euro (su 4 giorni)
- Il delitto del 3° piano – 122.380 euro (su 4 giorni)
TOP 10 USA
- Super Mario Galaxy – Il film –$35,000,000
- L’ultima missione – Project Hail Mary – $20,457,000
- Lee Cronin – La mummia – $13,515,000
- The Drama – Un segreto è per sempre – $4,842,020
- You, Me & Tuscany – $3,800,000
- Jumpers – Un salto tra gli animali – $2,900,000
- Normal – $2,650,000
- The Exit 8 – $669,375
- The Christophers – $596,000
- Reminders of Him – La parte migliore di te – $450,000
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