Super Mario Galaxy Il Film, svelati nuovi personaggi segreti: che spettacolo!
Nei sette nuovi poster dei personaggi di Super Mario Galaxy Il Film spuntano fuori dettagli e personaggi inediti
Nintendo e Illumination hanno pubblicato sette nuovi character poster dedicati ai personaggi principali di Super Mario Galaxy Il Film. Le immagini mettono in primo piano i personaggi principali (vecchi e nuovi) già visti nei trailer, ma a far parlare i fan sono soprattutto i dettagli "nascosti" nei fondali: tra i cameo si notano infatti gli Star Bunnies, direttamente dal mondo di Super Mario Galaxy, e anche i Piantas, che richiamano Super Mario Sunshine.
Super Mario Galaxy Il Film mostra un universo di personaggi coeso col franchise d’origine
Ancora una volta, questo ci dà la conferma che Nintendo stia proponendo il mondo di Mario al cinema non a compartimenti stagni, come trasposizioni dei relativi singoli videogiochi del franchise, quanto più di un universo coeso e perennemente in espansione. Ogni poster è costruito per valorizzare l’identità dei personaggi e l’immaginario della saga, con un approccio che sembra puntare più sull’impatto immediato delle icone Nintendo che sul classico "effetto cast" tipico di molte produzioni animate di Hollywood. In altre parole, invece di usare la grafica soprattutto per spingere i nomi degli attori protagonisti del doppiaggio come si fa di solito, la campagna pare voler lasciare che siano Mario e compagnia a fare da traino, anche quando nel cast vocale ci sono nomi riconoscibili e di gran calibro.
I personaggi già confermati
Oltre ai protagonisti già noti, ovvero Mario (Chris Pratt), Luigi (Charlie Day), la principessa Peach (Anya Taylor-Joy) e Bowser (Jack Black) i trailer confermano la presenza di Bowser Jr. (probabile antagonista principale della storia), la principessa Rosalinda (personaggio chiave nella lore spaziale di Super Mario, qui con la voce di Brie Larson) e per l’appunto Yoshi, che avrà un ruolo più centrale e attivo di quanto inizialmente ipotizzato. Date le voci che si sentono nei video italiane, parrebbero confermate anche le voci italiane sentite nel primo film, tra cui quella di Claudio Santamaria nei panni di Mario. Inoltre, interviste e anticipazioni legate ai trailer suggeriscono che ci saranno ulteriori personaggi a sorpresa non ancora rivelati nei materiali promozionali.
L’uscita nelle sale italiane è prevista per il primo aprile 2026, in anticipo rispetto alla data iniziale del 3 aprile. Il film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, rappresenta un passo importante per l’espansione cinematografica dell’universo Mario. Dopo il successo mondiale del primo film – che ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari – l’obiettivo è chiaro: superare ancora le aspettative e consolidare un franchise stabile e duraturo sul grande schermo, che possa fare da apripista a tutti i personaggi dei videogiochi della casa giapponese. Tra l’altro, è in corso di riprese un film live action tratto da un altro caposaldo dei videogiochi di Shigeru Miyamoto, ovvero The Legend of Zelda.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
