Super Mario Galaxy scatena la curiosità dei fan: i dettagli nascosti nel trailer che (forse) vi siete persi Il meraviglioso nuovo trailer di Super Mario Galaxy è finalmente uscito: sicuri di aver scovato tutte le chicche nascoste?

Il nuovo trailer di Super Mario Galaxy, sequel del film animato dedicato all’idraulico baffuto uscito nel 2023 ci ha permesso di dare un’occhiata alla nuova avventura in arrivo nei cinema il 1° aprile di quest’anno. La pellicola mira a raccontare e rappresentare la storia e lo stile creativo dell’omonimo videogioco uscito per Nintendo Wii. Nel breve video diffuso dallo studio d’animazione Illumination e dalla Grande N si nascondono un sacco di dettagli che avranno senza dubbio mandato in visibilio i fan.

I dettagli nascosti e gli easter egg nel trailer di Super Mario Galaxy

Iniziamo dal proverbiale elefante nella stanza, i Luma. Nel film, così come nel videogioco, la buffa razza di alieni a forma di stelle ha un ruolo cruciale nella storia e accompagna Rosalinda nel suo viaggio. A differenza del titolo per Nintendo Wii, però, stando a quanto è trapelato in merito alla trama del film, in Super Mario Galaxy al cinema li vedremo in una veste decisamente più cupa.

Nel trailer, gli orecchi più fini se ne saranno senza dubbio accorti, si sentono risuonare le note del brano Gusty Garden Galaxy, una delle composizioni più belle e memorabili del gioco, nonché fra le più iconiche di tutto il franchise Nintendo. Chiaramente si tratta di una scelta fatta con cognizione di causa e che punta a far emozionare i fan di lunga data del baffuto idraulico italiano.

Avventura tra i pianeti della galassia

Se avete visto il trailer non vi sarà di certo sfuggito il funzionamento dei pianeti sospesi e della loro stranissima fisica. Chi ha giocato al titolo uscito su Nintendo Wii sa bene che durante il corso della sua avventura Mario si imbatte in diversi corpi celesti dotati di una gravità irregolare, frammentati e a volte rotondi. Tutto ciò sembrerebbe essere stato riproposto anche nel film, con ambienti che sembrano ruotare nello spazio. Un richiamo evidente al meraviglioso level design che ha ispirato il videogioco, considerato ampiamente uno dei più belli di tutta la storia quarantennale di Mario.

Se invece non avete ancora visto il trailer, vi veniamo in aiuto noi, lasciandovelo in calce a questo articolo. Vi ricordiamo che Super Mario Galaxy uscirà al cinema il 1° aprile 2026. Nel cast tornano Chris Pratt e Charlie Day nei panni dei fratelli Mario e Luigi, mentre Jack Black e Anya Taylor-Joy in quelli del malvagio Bowser e della Principessa Peach. New entry Brie Larson come Rosalinda e Benny Safdie come Bowser Jr, il figlioletto del villain.

