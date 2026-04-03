Super Mario Galaxy ha messo in luce un fenomeno sempre più crescente anche in Italia: le nuove action figure sono già sulla bocca di tutti Super Mario Galaxy al cinema riaccende il fuoco dei collezionisti: Mario e Luigi arrivano in versione action figure con un playset ricco di accessori

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Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente interessante per i fan di Super Mario. Da una parte il ritorno al cinema con il nuovo film Super Mario Galaxy, che riporta l’idraulico più famoso del mondo su grande schermo con una nuova avventura interstellare, dall’altra il revival nel mondo del collezionismo grazie a Bandai che ha deciso di riportare sul mercato alcune delle figure più amate dedicate all’universo Nintendo. Parliamo delle S.H.Figuarts (linea di action figure articolate) di Mario e Luigi accompagnate dal Super Mario Playset, una combinazione di pack pensata per ricreare le iconiche scene del Regno dei Funghi direttamente sulla propria scrivania.

Le nuove uscite Bandai non sono però completamente inedite: si tratta infatti di riedizioni di prodotti originariamente distribuiti tra il 2015 e il 2018. Tuttavia, per chi si era perso queste versioni o per i nuovi fan conquistati dal successo cinematografico della saga, questa ristampa rappresenta l’occasione perfetta per recuperare una delle linee più riuscite dedicate a Mario.

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Super Mario Galaxy, la collezione di action figure – Video completo





Il packaging omaggia il franchise

Le confezioni dei set sono realizzate seguendo il classico stile della linea S.H.Figuarts, ormai riconoscibile per il suo design pulito e orientato all’esposizione. Le ampie finestre frontali permettono di vedere chiaramente il contenuto senza aprire le scatole, un dettaglio molto apprezzato da quei collezionisti che preferiscono mantenere i prodotti sigillati ma comunque esposti.

Dal punto di vista cromatico, Bandai ha scelto una palette perfettamente in linea con l’identità dei personaggi. La confezione di Mario è dominata dal giallo pop, mentre quella di Luigi gioca naturalmente sul verde. Il playset, invece, presenta una grafica più ricca e dinamica, popolata da elementi iconici della serie: blocchi "?", tubi verdi, monete dorate e altri simboli che ogni appassionato di videogiochi Nintendo riconosce al primo sguardo. L’effetto complessivo è quello di un packaging curato e accattivante, capace di evocare immediatamente l’atmosfera dei livelli classici della saga.

Le figure di Mario e Luigi: fedeltà e stile cartoonesco

Le action figure di Mario e Luigi mantengono lo standard qualitativo tipico della linea S.H.Figuarts. Alte circa 11 centimetri e realizzate in ABS e PVC, riescono a riprodurre con grande efficacia il character design dei due fratelli.

La resa estetica è particolarmente convincente. I volti risultano espressivi e ben scolpiti, con una pulizia delle linee che richiama perfettamente lo stile cartoonesco dei videogiochi. I colori sono saturi e brillanti, proprio come nelle produzioni Nintendo, e privi di alcun tipo di sbavatura.

Mario sfoggia il suo classico outfit composto da cappello rosso con la "M", salopette blu e guanti bianchi, mentre Luigi mantiene il suo look speculare con cappello verde e una corporatura leggermente più slanciata. Bandai è riuscita a mantenere proporzioni fedeli pur adattandole alla struttura articolata della figure, evitando quell’effetto "snodato" che spesso penalizza i personaggi cartooneschi nelle figure da collezione.

L’equilibrio tra fedeltà e funzionalità è uno degli aspetti più riusciti di questa linea. Le articolazioni sono integrate in modo abbastanza discreto e permettono di ricreare molte delle pose tipiche viste nei videogiochi, dai salti classici fino alle pose di corsa.

Accessori e giocabilità: il vero punto di forza della linea

In termini di accessori, se prese singolarmente, le action figure risultano buone (ottime in relazione al prezzo). Tuttavia è nella combinazione con il playset che il progetto Bandai rivela la sua vera natura.

Mario include alcuni degli oggetti più iconici della saga. Il fungo rosso rappresenta ovviamente uno dei power-up più celebri della storia dei videogiochi, mentre la moneta dorata e il blocco "?" rimandano immediatamente ai livelli classici della serie.

Luigi, invece, propone accessori complementari che ampliano ulteriormente le possibilità di scena. Il guscio rosso richiama uno degli elementi più imprevedibili della serie, capace di trasformare qualsiasi livello in un piccolo caos. A questo si aggiunge il classico mattoncino marrone, oltre a una serie di mani intercambiabili che permettono di simulare diverse azioni. Entrambe le action figure sono dotate di base espositiva personalizzata.

In sostanza, l’insieme degli accessori non punta tanto sulla quantità di volti alternativi o espressioni – come spesso accade iper la linea S.H Figuarts – quanto sulla possibilità di ricreare momenti di gameplay. È una scelta progettuale molto precisa che privilegia la giocabilità e la costruzione di scenari.

Il Super Mario Playset: costruire il proprio Regno dei Funghi

Il vero salto di qualità dell’intero set è però il Super Mario Playset, che amplia enormemente le possibilità. Acquistare solo Mario o solo Luigi significa inserire in collezione due action figure di buona qualità, ma è solo con il playset che il progetto mostra tutto il suo potenziale.

All’interno troviamo tubi verdi, blocchi aggiuntivi, monete, gusci e persino i Goomba, uno dei nemici più iconici della saga. Questi elementi permettono di costruire vere e proprie miniature dei livelli del Regno dei Funghi, trasformando la mensola in un piccolo diorama tridimensionale.

Il playset è stato chiaramente pensato per lavorare in sinergia con le due figure principali. I tubi possono essere utilizzati come base scenografica, mentre i blocchi permettono di ricreare piattaforme su cui far saltare Mario e Luigi. Questo approccio modulare è uno degli aspetti più interessanti della proposta Bandai. Non si tratta semplicemente di figure da posizionare in piedi, ma di un sistema pensato per costruire piccole storie visive. Pemsate a cosa potreste creare acquistando più Playset…

La posabilità

Dal punto di vista tecnico, le figure offrono una buona gamma di articolazioni, anche se non mancano alcune limitazioni. Le pose di salto sono sicuramente quelle che funzionano meglio. Grazie ai supporti inclusi è possibile simulare il classico balzo di Mario mentre colpisce un blocco "?", oppure Luigi che salta per evitare un nemico.

Le articolazioni delle gambe e delle ginocchia permettono movimenti abbastanza naturali, mentre le braccia offrono una discreta libertà di movimento. L’unico limite evidente riguarda la mobilità delle spalle. Nonostante questo piccolo compromesso, la resa complessiva rimane molto soddisfacente, soprattutto considerando la natura fortemente stilizzata dei personaggi.

L’attesa per Yoshi nel 2026

A completare il quadro arriverà anche la ristampa della figure di Yoshi, il celebre dinosauro verde nonché uno dei compagni più amati di Mario. Yoshi ha sempre avuto un ruolo speciale nell’immaginario dei fan, grazie alla sua introduzione storica in Super Mario World e alle numerose apparizioni nei titoli successivi, la sua presenza renderà il diorama ancora più completo.

Il ritorno di Mario al cinema con Super Mario Galaxy

Il rilancio di queste action figure arriva in un momento perfetto, coincidente con l’uscita cinematografica di Super Mario Galaxy, il nuovo film che espande l’universo dell’idraulico Nintendo portandolo nello spazio.

Il film prende ispirazione dall’omonima saga videoludica e introduce una dimensione più ampia e spettacolare all’avventura di Mario e Luigi. Pianeti colorati, galassie bizzarre e nuove creature popolano una storia che mantiene lo spirito leggero e avventuroso tipico del franchise.

Il successo del precedente film animato dedicato a Mario aveva già dimostrato quanto il personaggio sia ancora incredibilmente popolare anche al di fuori del mondo dei videogiochi. Con questa nuova pellicola, Nintendo continua a costruire un vero e proprio universo narrativo condiviso. In questo contesto, prodotti come le figure S.H.Figuarts assumono un valore ancora più interessante poiché fanno da "ponte" tra le diverse incarnazioni del personaggio: videogiochi, cinema e merchandising.

Dove vedere i film di Super Mario Bros in streaming

Per chi dopo il cinema volesse recuperare o rivedere le avventure cinematografiche dell’idraulico Nintendo, esistono diverse possibilità in streaming.

Il film animato uscito negli ultimi anni, Super Mario Bros, è disponibile per il noleggio o l’acquisto digitale su piattaforme come Prime Video, Apple TV, Google TV e Chili.

Anche il cult live action degli anni Novanta dedicato a Mario Bros continua a circolare online ed è possibile vederlo a noleggio su Prime Video.

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