Super Mario Galaxy domina a Pasqua, bene Pattinson e Zendaya ma è Gosling a sorprendere: il box Office di ieri 5 aprile 2026
Il film di Super Mario conquista il weekend di Pasqua con cifre stellari in soli cinque giorni, superando ogni aspettativa nonostante sole e vacanze fuori casa.
Anche durante il weekend di Pasqua, quello dal 3 al 5 aprile 2026, il box office italiano ha registrato numeri da capogiro. In particolare, è stato il film d’animazione Super Mario Galaxy a dominare la classifica, nonostante milioni di persone si siano concessi una breve vacanza. Insomma, possiamo dire che non sono state deluse le aspettative e la pellicola targata Nintendo/Illumination ha attirato un numero considerevole di persone nelle sale. Di seguito, tutti i dettagli.
Box Office, Super Mario Galaxy vola alto anche a Pasqua
Chi ha detto che a Pasqua non si va al cinema? Be’ nessuno, e i numeri di questo weekend pasquale parlano chiaro. Super Mario Galaxy, ieri 5 aprile 2026, ha incassato 931.094 euro. Il film Nintendo/Illumination ha dominato anche l’intero il weekend (5.153.757 euro) e ha raccolto 6.434.865 euro in cinque giorni. Seconda posizione per The Drama – Un segreto è per sempre, con 1.253.272 euro e 1.525.793 euro totali dopo cinque giorni, mentre L’ultima missione – Project Hail Mary rimane terzo ma prosegue bene con 587.907 euro e 3.639.563 euro complessivi.
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Quarta posizione per Che Dio perdona a tutti di Pif (462.286 euro), quinta per Cena di classe di Francesco Mandelli (431.660 euro), sesta per Lo straniero di François Ozon (116.012 euro) e settima per È l’ultima battuta? di Bradley Cooper (110.519 euro). Ottava è Mi batte il corazon (87.975 euro, 807.742 euro totali), nona Jumpers – Un salto tra gli animali (62.903 euro, quasi 5 milioni totali) e decima Un bel giorno di Fabio De Luigi (57.594 euro, 4.393.645 euro complessivi).
Top 10 completa del Box Office
Di seguito, la Top 10 completa del Box Office italiano:
- Super Mario Galaxy il film (The Super Mario Galaxy Movie) – € 6.434.865
- The Drama – un segreto è per sempre – € 1.525.793
- Che Dio perdona a tutti – € 467.300
- L’ultima missione: Project Hail Mary – € 3.639.563
- Cena di classe – € 1.278.288
- Lo straniero (L’Étranger) – € 117.222
- Mi batte il corazon – € 807.742
- È l’ultima battuta? (Is This Thing On?) – € 110.527
- Un bel giorno – € 4.393.645
- Il bene comune – € 1.716.782
Super Mario Galaxy- Il Film, di cosa parla
Super Mario Galaxy – Il Film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, è il seguito di Super Mario Bros. (2023) e vede tornare Mario, Luigi, Peach, Toad e Bowser. Dopo aver salvato Brooklyn, Mario affronta una nuova minaccia: l’alleanza tra Wario e Bowser Jr., intenzionati a conquistare il mondo. La lotta li porta nello spazio, tra pianeti strani, creature insolite e mondi sconosciuti, guidati da Rosalina e dal suo Osservatorio Cometa. Con l’aiuto di Yoshi, il gruppo affronta Bowser Jr. e la nuova alleanza malvagia in un’avventura galattica collegata al primo film. Mario e amici devono unire le forze per salvare la galassia e impedire il caos nel loro mondo.
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