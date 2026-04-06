Super Mario Galaxy domina a Pasqua, bene Pattinson e Zendaya ma è Gosling a sorprendere: il box Office di ieri 5 aprile 2026 Il film di Super Mario conquista il weekend di Pasqua con cifre stellari in soli cinque giorni, superando ogni aspettativa nonostante sole e vacanze fuori casa.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Anche durante il weekend di Pasqua, quello dal 3 al 5 aprile 2026, il box office italiano ha registrato numeri da capogiro. In particolare, è stato il film d’animazione Super Mario Galaxy a dominare la classifica, nonostante milioni di persone si siano concessi una breve vacanza. Insomma, possiamo dire che non sono state deluse le aspettative e la pellicola targata Nintendo/Illumination ha attirato un numero considerevole di persone nelle sale. Di seguito, tutti i dettagli.

Box Office, Super Mario Galaxy vola alto anche a Pasqua

Chi ha detto che a Pasqua non si va al cinema? Be’ nessuno, e i numeri di questo weekend pasquale parlano chiaro. Super Mario Galaxy, ieri 5 aprile 2026, ha incassato 931.094 euro. Il film Nintendo/Illumination ha dominato anche l’intero il weekend (5.153.757 euro) e ha raccolto 6.434.865 euro in cinque giorni. Seconda posizione per The Drama – Un segreto è per sempre, con 1.253.272 euro e 1.525.793 euro totali dopo cinque giorni, mentre L’ultima missione – Project Hail Mary rimane terzo ma prosegue bene con 587.907 euro e 3.639.563 euro complessivi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quarta posizione per Che Dio perdona a tutti di Pif (462.286 euro), quinta per Cena di classe di Francesco Mandelli (431.660 euro), sesta per Lo straniero di François Ozon (116.012 euro) e settima per È l’ultima battuta? di Bradley Cooper (110.519 euro). Ottava è Mi batte il corazon (87.975 euro, 807.742 euro totali), nona Jumpers – Un salto tra gli animali (62.903 euro, quasi 5 milioni totali) e decima Un bel giorno di Fabio De Luigi (57.594 euro, 4.393.645 euro complessivi).

Top 10 completa del Box Office

Di seguito, la Top 10 completa del Box Office italiano:

Super Mario Galaxy il film (The Super Mario Galaxy Movie) – € 6.434.865

The Drama – un segreto è per sempre – € 1.525.793

Che Dio perdona a tutti – € 467.300

L’ultima missione: Project Hail Mary – € 3.639.563

Cena di classe – € 1.278.288

Lo straniero (L’Étranger) – € 117.222

Mi batte il corazon – € 807.742

È l’ultima battuta? (Is This Thing On?) – € 110.527

Un bel giorno – € 4.393.645

Il bene comune – € 1.716.782

Super Mario Galaxy- Il Film, di cosa parla

Super Mario Galaxy – Il Film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, è il seguito di Super Mario Bros. (2023) e vede tornare Mario, Luigi, Peach, Toad e Bowser. Dopo aver salvato Brooklyn, Mario affronta una nuova minaccia: l’alleanza tra Wario e Bowser Jr., intenzionati a conquistare il mondo. La lotta li porta nello spazio, tra pianeti strani, creature insolite e mondi sconosciuti, guidati da Rosalina e dal suo Osservatorio Cometa. Con l’aiuto di Yoshi, il gruppo affronta Bowser Jr. e la nuova alleanza malvagia in un’avventura galattica collegata al primo film. Mario e amici devono unire le forze per salvare la galassia e impedire il caos nel loro mondo.

Potrebbe interessarti anche