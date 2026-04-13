Super Mario Galaxy inarrestabile, Pattinson e Zendaya resistono: sorprende un esordio. Il box office di ieri 12 aprile 2026 Il weekend vede ancora Super Mario Galaxy protagonista assoluto, con Pattinson e Zendaya in forte crescita: molto bene l'esordio di una commedia horror.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il weekend cinematografico del 9-12 aprile 2026 conferma una cosa: il mercato, in questo settore, è in crescita e ciò ci fa capire che la gente (fortunatamente) continua a recarsi nelle sale. Titoli usciti settimane fa continuano a dettare legge al botteghino, mentre le nuove uscite provano a farsi spazio senza però ribaltare gli equilibri. In testa resiste Super Mario Galaxy – Il Film, mentre alle sue spalle si muove una competizione serrata tra drammi e commedie. Tra le sorprese del fine settimana spicca l’esordio di Finché Morte Non Ci Separi 2, che entra in classifica senza passare inosservato ma senza neanche lasciare un segno evidente. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Box Office, Super Mario Galaxy indisturbato: bene le nuove uscite

Anche in questo fine settimana (10-12 aprile 2026), le sale cinematografiche hanno accolto un notevole numero di persone, tra famiglie e amici, quindi, cosa dice il botteghino? Ve lo sveliamo subito. In testa alla classifica resta Super Mario Galaxy – Il film, con 2,67 milioni di euro nel weekend (-48%) e un totale che supera 10,8 milioni dal 1° aprile. Buona tenuta anche per The Drama – Un segreto è per sempre, secondo con 1,16 milioni (-7%) e 3,24 milioni complessivi, con Pattinson e Zendaya. Terzo posto per Che Dio perdona a tutti di Pif, che incassa 428 mila euro (-8%) nel secondo weekend e supera 1,17 milioni totali. Ai piedi del podio L’ultima missione – Project Hail Mary con 419 mila euro (-29%) e un totale di 4,28 milioni. Quinta posizione per l’evento BTS World Tout ‘Arirang’ in Goyan, che incassa 282 mila euro in una sola giornata con ottima media per sala. In sesta posizione debutta Finché morte non ci separi 2 con 279 mila euro, leggermente meglio dell’esordio del primo film.

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Seguono Cena di classe (259 mila euro nel terzo weekend, totale 1,68 milioni), Lo straniero di Ozon (152 mila euro, in crescita grazie al passaparola e 344 mila totali), e A cena con il dittatore (82 mila euro al debutto). Chiudono la classifica La salita di Massimiliano Gallo (79 mila euro all’esordio) e Un anno di scuola (75 mila euro al debutto).

Top 10 completa del Box Office

Di seguito, trovate la Top 10 completa del Box Office italiano, con gli incassi complessivi:

Super Mario Galaxy il film (The Super Mario Galaxy Movie) – € 10.859.085 The Drama – Un segreto è per sempre – € 3.244.228 Che Dio perdona a tutti – € 1.178.433 L’ultima missione: Project Hail Mary – € 4.289.060 Cena di classe – € 1.680.885 Finché morte non ci separi 2 (Ready or Not 2: Here I Come) – € 293.187 Lo straniero (L’Étranger) – € 344.819 A cena con il dittatore (The Dinner) – € 83.476 La salita – € 86.792 Un anno di scuola – € 85.049

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