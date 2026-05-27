Super Karaoke torna in tv: da Elisa a Tiziano Ferro, tutte le star (insospettabili) passate da quel palco Prima dei talent show moderni c’era il Karaoke capace di trasformare le piazze italiane in piccoli palcoscenici: oggi quel fenomeno è pronto a ripartire in una nuova veste.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

A più di trent’anni dal debutto che cambiò il linguaggio della televisione leggera italiana, Karaoke si prepara a tornare sul piccolo schermo in una versione rinnovata dal titolo Super Karaoke, affidata alla conduzione di Michelle Hunziker e destinata alla prima serata di Canale 5. Un ritorno che punta chiaramente sulla nostalgia, ma che riaccende anche la memoria collettiva di un programma che divenne un fenomeno popolare senza precedenti.

Il successo di Karaoke con Fiorello

Quando la prima puntata andò in onda il 28 settembre 1992, infatti, nessuno immaginava quello che sarebbe successo di lì a poco. All’inizio gli ascolti furono piuttosto tiepidi e Fiorello, all’epoca ancora agli inizi della sua carriera televisiva, continuò parallelamente a lavorare in radio. Poi, all’improvviso, esplose la cosiddetta "Karaoke-mania": piazze piene, file interminabili di aspiranti cantanti e un entusiasmo collettivo che avrebbe segnato un’intera generazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è uscito da Karaoke: dai grandi Elisa e Tiziano Ferro ad Annalisa Minetti

Tanti i personaggio più o meno memorabili che si sono susseguiti nel programma negli anni. Il Corriere della sera ha stilato la lista dei più iconici o impensabili. Tra i volti passati dal palco di Karaoke c’era anche Elisa, che nel 1992 aveva appena 15 anni e interpretò Questione di feeling. All’epoca lavorava ancora come parrucchiera e arrivò nel programma quasi per caso, sostituendo una cliente del salone impossibilitata a esibirsi per un forte mal di gola. Anni dopo avrebbe conquistato il Festival di Sanremo con Luce (Tramonti a nord est), diventando una delle artiste italiane più apprezzate anche all’estero, grazie a uno stile musicale molto distante dalla tradizione pop italiana di quel periodo. Anche Tiziano Ferro partecipò da giovanissimo: era il 1992 e aveva soltanto 12 anni. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quel ragazzo di Latina sarebbe diventato uno dei cantautori italiani più amati degli ultimi vent’anni e oltre, capace di vendere milioni di copie tra Europa e America Latina. Il 2026, tra l’altro, coincide con le celebrazioni dei 25 anni dal debutto discografico di Xdono, il singolo che cambiò la sua vita. C’è poi Annalisa Minetti, che nel 1994 cantò Notti magiche quando aveva appena 18 anni. Pochi anni dopo sarebbe arrivata la vittoria al Festival di Sanremo con Senza te o con te, ma la sua carriera non si è fermata alla musica: televisione, sport paralimpico e perfino il titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana hanno contribuito a renderla una figura molto apprezzata dal pubblico.

Le sorprese più inattese come Laura Chiatti e Silvia Salemi

Nel lungo elenco di futuri volti noti passati dal programma compaiono anche Silvia Salemi, che avrebbe poi raggiunto il successo con A casa di Luca, e Laura Chiatti, allora ragazzina delle medie, salita sul palco con un basco rosso e una gonnellina scozzese per cantare Sognare sognare di Gerardina Trovato. Durante quell’esibizione, Beppe Fiorello le disse scherzosamente: "Sembri Candy Candy". Più sorprendente ancora il caso di Camila Raznovich: non diventò cantante, ma quell’esperienza contribuì comunque a inserirla nel mondo dello spettacolo e della musica. Negli anni successivi sarebbe diventata uno dei volti simbolo di Mtv Italia e oggi è amatissima dal pubblico di Kilimangiaro.

Super Karaoke: un ritorno che punta tutto sulla nostalgia

Il nuovo Super Karaoke proverà ora a riportare in televisione quello spirito spontaneo e popolare che rese unico il format originale. In un’epoca dominata dai talent show costruiti su grandi scenografie e competizioni serrate, il ritorno di quel palco itinerante potrebbe rappresentare qualcosa di diverso: un modo più semplice e forse immediato di vivere la musica e la televisione.

Potrebbe interessarti anche