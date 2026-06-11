Super Karaoke, le pagelle: ciclone Sal Da Vinci (9), Tatangelo meravigliosa creatura (8). Ma il format ha una grossa crepa (4) Le pagelle della seconda puntata di Super Karaoke in onda mercoledì 10 giugno 2026 su Canale 5. Promossi e bocciati dello show con Michelle Hunziker da Ferrara

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Su Canale 5 una nuova puntata di Super Karaoke in onda mercoledì 10 giugno 2026. Michelle Hunziker dopo l’ottimo esordio di lunedì scorso, ha riaccolto il pubblico di Canale 5 dalla piazza di Ferrara con ospiti ed esibizioni dal vivo. L’esperimento Mediaset sembra aver portato i frutti sperati, nonostante le critiche ricevute, per una versione che si discosta parecchio dall’iconico Karaoke di Fiorello. Vediamo allora le pagelle della seconda puntata.

Super Karaoke: le pagelle con i promossi della seconda puntata su Canale 5

Sal Da Vinci show a Ferrara. Voto 9. Per qualcuno sarà anche un eccesso di esposizione. Per Sal Da Vinci, invece, è semplicemente un altro mercoledì. Come direbbero a Napoli, "dove lo metti, sta". E soprattutto funziona. Tra televisione, social e ospitate di ogni tipo, il cantante è diventato una presenza fissa del panorama pop italiano. La sensazione è che sia sempre stato lì, davanti ai nostri occhi. Solo che, come spesso accade in Italia, ci abbiamo messo qualche anno ad accorgercene. A Ferrara si prende il palco, canta Rossetto e caffè e Per sempre sì e trova pure il tempo di prendere bonariamente in giro un concorrente per un outfit fin troppo elegante. Segno di chi sa stare in scena senza doverla occupare con la forza. La verità è semplice: ci lamentiamo spesso dei volti onnipresenti. Ma se un volto continua a funzionare, a generare attenzione e a non risultare mai fuori posto, forse il problema non è l’onnipresenza. È che gli altri non riescono a fare lo stesso. Sal Da Vinci è diventato una certezza. E le certezze, nel mondo dello spettacolo, valgono sempre qualcosa in più.

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Anna Tatangelo meravigliosa creatura. Voto 8. Talento senza eccessi. Bellezza senza sovraesposizione. In un’epoca in cui tutti sembrano dover essere ovunque, Anna Tatangelo sceglie una strada diversa: meno televisione, più musica. Meno clamore, più sostanza. Da anni centellina le apparizioni sul piccolo schermo, preferendo il contatto diretto con il pubblico nei palchi sparsi per l’Italia. Sarà la maternità, sarà il tempo che insegna a scegliere. Fatto sta che a Ferrara ha illuminato la piazza con garbo, eleganza e una voce che continua a non conoscere data di scadenza. Perché Anna Tatangelo appartiene a una categoria sempre più rara: quella degli artisti che non hanno bisogno di urlare per farsi ascoltare. Il suo è belcanto popolare, fatto di tecnica, interpretazione e presenza scenica. Senza effetti speciali o scorciatoie. Eppure resta uno di quei nomi che non hanno ancora ricevuto tutto il riconoscimento che meritano. Una di quelle artiste che il pubblico ama da anni, ma che troppo spesso vengono date per scontate. Ammettiamolo: sulle note di Un nuovo bacio è scesa anche una lacrimuccia. Non solo per il peso simbolico del brano, ma per il modo in cui lo ha interpretato. Con il sorriso. Senza nostalgia ostentata. Senza conti in sospeso da regolare davanti a una platea. Perché crescere non significa dimenticare. Significa riuscire a guardare indietro senza restare indietro. E Anna Tatangelo, da questo punto di vista, è andata avanti da un pezzo.

Super Karaoke: i bocciati della puntata del 10 giugno 2026

Serena Brancale… ma come ti vesti? Voto 5. Sempre sul pezzo, musicalmente. E spesso anche nei look. Serena Brancale è uno dei personaggi del momento: hit da cantare e outfit che fanno discutere. Peccato che nella seconda puntata di Super Karaoke qualcosa si sia inceppato proprio lì, sul palco. Tailleur nero con giacca strutturata e gonna longuette: eleganza da manuale, ma con un effetto finale da "sciura di paese in versione prima serata". E poi lei: la vera protagonista del look. Una pelliccia bianca, stile "gatto delle nevi", applicata sulla giacca come un mantello scenico. Più che energia, però, ha restituito rigidità. La sensazione è che anche il contesto abbia fatto la sua parte: registrazioni in inverno, temperature da settimana bianca, e un guardaroba che forse nasce più per il gelo di Ferrara che per l’effettiva messa in onda. Ma il risultato non cambia. Se il look doveva accendere la performance, ha finito per congelarla. E oggi, "la zì", non si arriva alla sufficienza.

Un regolamento che non funziona. Voto 4. Diciamolo senza troppi giri di parole: questo ritorno sembra costruito più per nostalgia che per convinzione. Il problema non è soltanto l’assenza della spontaneità che aveva reso il Karaoke di Fiorello un fenomeno irripetibile. Quella era impossibile da replicare. Il problema è che, scavando sotto la superficie, emergono diverse crepe nel meccanismo del programma. Michelle Hunziker spiega che a votare le esibizioni e le squadre è il pubblico presente in piazza attraverso un’app installata sul cellulare. Fin qui tutto bene. Peccato che non venga chiarito quasi nulla del processo. Come vengono conteggiati i voti? Chi li certifica? Quali sono i criteri di valutazione? E soprattutto: se per tutta la durata dell’esibizione il pubblico canta a squarciagola la canzone proposta, su quale base dovrebbe esprimere una preferenza? Tutto a sensazione? Tutto sull’entusiasmo del momento? Il problema non è l’idea del voto popolare, ma la mancanza di trasparenza. Il pubblico da casa può accettare qualsiasi regolamento, purché ne comprenda le regole. Quando si analizza il successo o il fallimento di un format, non esiste mai una sola causa. Esistono tanti piccoli dettagli che, sommati, determinano il risultato finale. E il regolamento è uno di quei dettagli che non possono essere lasciati sullo sfondo. I dati Auditel della prima puntata raccontano di una scommessa vinta. E questo è un fatto. Ma gli ascolti misurano la curiosità del pubblico, non la solidità di un format. Se dovessimo compilare l’elenco delle cose da sistemare, dopo queste due puntate, la pagina non resterebbe bianca molto a lungo.

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