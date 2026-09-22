Super Karaoke, il party d’addio di Michelle Hunziker contro Paola Cortellesi: chi canta, scaletta e cosa vedremo Torna stasera su Canale 5 lo show canoro erede del programma di Fiorello. Tra i volti noti presenti, anche Baby K e Fabio Rovazzi. Ecco tutti i dettagli da conoscere.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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L’appuntamento con l’ultima, attesissima puntata di Super Karaoke è fissato. Questa sera su Canale 5, dalle 21.20, la conduttrice Michelle Hunziker tirerà le fila dell’ultima edizione di questo remake ambientato nella splendida cornice di Ventimiglia. Protagonisti insieme a lei, oltre agli sconosciuti che saliranno sul palco per esibirsi, anche quattro super-ospiti della scena musicale italiana. Ma la vera sfida, a livello di share, sarà quella con il premiatissimo film di Paola Cortellesi "C’è ancora domani", in onda in contemporanea su Rai 1. Ecco qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni della serata.

Super Karaoke, l’ultima puntata con Michelle Hunziker e la sfida a Paola Cortellesi

Sta ormai per chiudersi anche questa edizione del Super Karaoke, rivisitazione del cult anni Novanta condotto da Fiorello, e per l’ultimo appuntamento di stagione a fare da cornice allo spettacolo sarà ancora una volta il Belvedere del Resentello di Ventimiglia. A condurre le danze, come al solito, la brava e spiritosa Michelle Hunziker, che dovrà gestire una baraonda di esibizioni esuberanti con protagonisti concorrenti sconosciuti.

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Fino a un massimo di 24 partecipanti si sfideranno con l’obiettivo di arrivare alla fase finale, tra performance in solitaria e duetti (spesso esilaranti) con gli artisti ospiti della serata. Arbitri delle esibizioni saranno gli stessi spettatori in piazza, che tramite un QR Code potranno votare con lo smartphone le loro prestazioni preferite.

Nel frattempo, però, Hunziker dovrà vedersela con un rivale temibile su Rai 1. Alle 21.30 è infatti prevista la messa in onda del film "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi, una pellicola che ha fatto incetta di premi (20 Nastri d’Argento e 6 David di Donatello) grazie alla delicata maestria con cui ha saputo affrontare il tema della violenza domestica e dei diritti delle donne. Per Michelle non sarà una montagna facile da scalare, ma Mediaset può sperare comunque in un’ampia base di affezionati al programma, per provare a competere nella battaglia degli ascolti in prima serata.

Gli ospiti della serata e le anticipazioni di Super Karaoke

Nell’ultima puntata di Super Karaoke saranno ospiti quattro artisti molto noti, ognuno con background e qualità differenti. Ci sarà Anna Tatangelo, a rappresentare la quota melodica della serata, e poi Ermal Meta con il suo approccio cantautorale. Spazio anche all’irriverente Fabio Rovazzi, perfetto per uno show che punta forte su allegria e ironia. E infine la regina delle hit pop Baby K, per dare quel tocco di glamour che non guasta.

I quattro artisti si esibiranno con brani del proprio repertorio, ma anche in duetti improbabili insieme ai concorrenti. Prima di loro, nelle scorse puntate era toccato a nomi come Giusy Ferreri, Alex Britti, Ricchi e Poveri, Marco Masini, Irene Grandi e Benji & Fede. E anche stavolta l’effetto ‘wow’ è assicurato.

Dove e quando vedere la puntata di Super Karaoke

L’ultima puntata di Super Karaoke 2026 andrà in onda stasera, martedì 22 settembre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5. L’episodio sarà disponibile anche sulla piattaforma di Mediaset Infinity, in diretta streaming oppure a seguire, in modalità on demand.

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