Michelle Hunziker rinviata, Montalbano scappare il Super Karaoke: come cambia la programmazione Il remake del celebre programma di Fiorello slitta a data da destinarsi. Il motivo potrebbe essere la sovrapposizione con il cavallo di battaglia della Rai. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Super Karaoke doveva essere uno dei tasselli più attesi del finale di stagione Mediaset. Un grande show musicale di piazza, affidato a Michelle Hunziker e costruito sul revival del format che negli anni ’90 fece esplodere Fiorello. Invece, almeno per ora, il programma slitta a data da destinarsi e lascia spazio a una mossa molto più prudente: la prima tv di "Indiana Jones e il quadrante del destino", scelta da Canale 5 per mercoledì 27 maggio. Proprio quando su Rai 1 tornerà un avversario ingombrante, Il Commissario Montalbano. Ecco tutti i dettagli.

Perché Super Karaoke è stato rinviato

La nuova edizione di Super Karaoke è in realtà già pronta. Le due puntate sono state registrate a fine marzo, in Piazza Trento e Trieste a Ferrara, la stessa location scelta per Battiti Live Spring. Alla guida c’è Michelle Hunziker, entusiasta di poter raccogliere l’eredità del format che lanciò Fiorello, e affiancata da una lunga lista di ospiti musicali: Noemi, Al Bano, Raf, Ivana Spagna, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci, Serena Brancale e altri volti della musica pop italiana.

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La prima puntata era stata annunciata per mercoledì 27 maggio in prime time su Canale 5, con un secondo appuntamento a seguire. Poi il cambio di rotta: nei palinsesti aggiornati al posto di Super Karaoke figura "Indiana Jones e il quadrante del destino".

Una scelta non casuale, perché Rai 1, nello stesso periodo, ha deciso di spostare le repliche de Il Commissario Montalbano dal martedì al mercoledì sera. Così il 27 maggio andrà in onda l’episodio "La pista di sabbia", mentre il giorno prima toccherà a "Pare parecchio Parigi" di Leonardo Pieraccioni. Le avventure del commissario interpretato da Luca Zingaretti stanno continuano a garantire ottimi ascolti anche in replica e, storicamente, rappresentano un competitor durissimo per qualsiasi show d’intrattenimento dell’ammiraglia Mediaset.

Ecco allora spiegata la decisione di extremis: far ‘slittare’ Super Karaoke come atto di autotutela, invece di bruciare al debutto un format nuovo, costoso e parecchio esposto. Insomma, Canale 5 ci ha pensato e preferisce schierare un titolo cinematografico forte e sicuro, come il quinto capitolo della saga di Indiana Jones, mettendo al riparo l’esperimento Hunziker dal rischio di una partenza sottotono.

Il nuovo martedì di Canale 5 con Megan Montaner

La fuga dal mercoledì di Montalbano non è l’unico tassello del nuovo puzzle. A occupare il martedì sera di Canale 5, infatti, arriverà in tutta fretta "Un nuovo inizio", fiction spagnola con protagonista Megan Montaner (già amatissima dal pubblico italiano per "Il segreto"). La serie è ambientata nella Spagna rurale degli anni ’60, e racconta di un matrimonio di convenienza che nasconde segreti, sacrifici e una lunga lotta per la dignità e l’amore.

È possibile che lo slittamento di Super Karaoke abbia accelerato i tempi per la serie spagnola. Che comunque, per sua fortuna, non dovrà competere fin da subito con la corazzata Montalbano. Quel compito la prossima settimana toccherà a un kolossal hollywoodiano. Il resto si vedrà.

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