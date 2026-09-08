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Super Karaoke, Michelle Hunziker ‘attacca’ Matilda De Angelis con I Ricchi e Poveri: chi canta, anticipazioni e scaletta

Lo show iconico lanciato da Fiorello torna in onda oggi dalla splendida cornice di Ventimiglia. Tra star della musica, performer improvvisati e tanto divertimento. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Riparte stasera, alle 21:30 su Canale 5, la corsa di Super Karaoke alla conquista del cuore (e delle orecchie) del pubblico di appassionati da casa. Il remake dello show iconico targato Fiorello andrà in scena dalla suggestiva cornice del Belvedere del Resentello di Ventimiglia, in Liguria, dove nuovi concorrenti si metteranno alla prova tra performance e duetti con grandissimi artisti della musica italiana. Michelle Hunziker lancia così la sfida (a colpi di share) a Matilda De Angelis e a La legge Lidia Poët, serie in costume in onda in contemporanea su Rai 1. Tra gli ospiti eccellenti di questo primo appuntamento, attesi Alex Britti e i Ricchi e Poveri. Ecco qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni della serata.

Super Karaoke, il ritorno di Michelle Hunziker con i Ricchi e Poveri

Dopo una prima edizione entusiasmante, con picchi di 3.400.000 spettatori, questa sera, martedì 8 settembre 2026, torna su Canale 5 l’elettrizzante appuntamento con il Super Karaoke condotto da Michelle Hunziker. La prima puntata di questa seconda edizione, che si sposta per l’occasione dalla location di Ferrara a Ventimiglia, avrà come scenario da favola il Belvedere del Resentello nella città ligure. E a fare compagnia ai telespettatori sarà il solito meccanismo di gioco sperimentato nel corso della precedente edizione.

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In ognuno dei tre appuntamenti liguri, fino a 24 concorrenti si sfideranno sul palco a colpi di performance e di duetti (imperdibili) con grandi nomi del panorama musicale italiano, fino alla proclamazione del vincitore. Stasera gli ospiti eccellenti saranno Alex Britti, i Ricchi e Poveri, Baby K e Giusy Ferreri. Ma in questo gigantesco karaoke collettivo sarà fondamentale anche il ruolo del pubblico di Ventimiglia.

I presenti sotto il palco nel corso delle serate – già registrate il 3, 4 e 5 settembre scorsi – avranno infatti l’onere e l’onore di esprimere il proprio gradimento in diretta sulle performance, attraverso il proprio smartphone e un QR Code collegato alla web app dedicata alla manifestazione. E nelle prossime puntate, il divertimento raddoppierà con altri ospiti d’eccezione, tra cui Irene Grandi, Marco Masini, Benji e Fede, Ermal Meta, Anna Tatangelo e Fabio Rovazzi. Non resta quindi che sintonizzarsi, e prepararsi a uno spettacolo scoppiettante, caotico e pieno di sorprese. Reso ancora più speciale da una cornice davvero unica.

Quando e dove vedere Super Karaoke con Michelle Hunziker

La prima puntata di questa seconda edizione di Super Karaoke andrà in onda stasera, martedì 8 settembre 2026, a partire dalle ore 21:30 su Canale 5. Lo show sarà visibile anche in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma web di Mediaset Infinity.

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