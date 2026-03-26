Michelle Hunziker parte malissimo, il debutto di Super Karaoke salta all'ultimo minuto: perché Il nuovo programma Mediaset, previsto per oggi con la prima serata a Ferrara, è stato rimandato per un imprevisto dell'ultimo momento. Verrà recuperato a breve.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Esordio in salita per Super Karaoke, il nuovo show musicale di Mediaset condotto da Michelle Hunziker che avrebbe dovuto debuttare stasera, giovedì 26 marzo, in piazza Trento e Trieste a Ferrara. Un imprevisto ha infatti rovinato i piani della conduttrice italo-svizzera e di tutto il cast del programma. E così la prima serata è stata rinviata, lasciando a casa fan e spettatori che si erano già organizzati per partecipare all’evento gratuito in piazza. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Super Karaoke, perché è rinviato lo show con Michelle Hunziker

La comunicazione è arrivata con pochissimo preavviso: a causa delle condizioni meteo avverse, l’appuntamento del 26 marzo con Super Karaoke è stato ufficialmente rinviato. Stando alle dichiarazioni ufficiali, la serata con Michelle Hunziker alla conduzione sarà recuperata sabato 28 marzo, mantenendo lo stesso format e lo stesso programma previsto in precedenza. È invece confermato l’evento di domani, venerdì 27 marzo, che avrà luogo regolarmente secondo il calendario già stabilito.

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Un inizio tutt’altro che agevole, insomma, per uno show che Mediaset aveva presentato con grande entusiasmo come uno degli eventi televisivi di punta della primavera, destinato ad andare in onda in prima serata su Canale 5. Ma contro il maltempo neanche la bravissima Michelle, e il cast stellare del programma, hanno potuto fare granché.

Cos’è Super Karaoke: il format e il cast

Super Karaoke riprende un format storico della televisione italiana, diventato un vero fenomeno di costume negli anni Novanta grazie a Fiorello. Ora torna in una veste completamente rinnovata, con Michelle Hunziker alla conduzione e un meccanismo che punta forte sul coinvolgimento diretto del pubblico in piazza.

Il cast degli artisti ospiti è di tutto rispetto: sul palco di Ferrara si alterneranno Sal Da Vinci, Noemi, Al Bano, Raf, Serena Brancale, Ivana Spagna, Anna Tatangelo e Francesco Renga. Quattro artisti per ciascuna serata che, oltre a esibirsi con i loro successi, sosterranno i concorrenti in gara interagendo con il pubblico.

Il meccanismo dello show è semplice: prevede quattro squadre, che il pubblico in piazza voterà in tempo reale attraverso uno smartphone, con lo schermo del telefono che si illuminerà del colore corrispondente alla squadra scelta. Alzando il telefono, ogni spettatore diventerà quindi parte integrante dello spettacolo, contribuendo sia visivamente che con il proprio voto alla scelta della squadra vincitrice. Come anticipato, le due puntate andranno in onda prossimamente in prima serata su Canale 5. Dopo il rinvio di stasera, l’appuntamento è quindi previsto per venerdì 27 e sabato 28 marzo. Ovviamente meteo permettendo.

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