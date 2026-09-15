Super Karaoke, Michelle Hunziker sfida Montalbano (con Anna Tatangelo): chi canta e perché può fare il botto Michelle Hunziker torna con Super Karaoke su Canale 5: ospiti, gara e sfida agli ascolti contro la replica de Il giovane Montalbano.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Secondo appuntamento con Super Karaoke e nuova sfida sul fronte degli ascolti per Michelle Hunziker. Dopo il buon debutto della scorsa settimana, il programma musicale torna questa sera su Canale 5. A contendersi il pubblico dall’altra parte ci sarà Rai 1 con una replica de Il giovane Montalbano. Una programmazione che, almeno sulla carta, potrebbe lasciare spazio allo show di Canale 5. Sul palco di Ventimiglia arrivano infatti alcune delle voci più conosciute della musica italiana. Tra gara, duetti e votazioni dal pubblico, la serata punta a conquistare ancora una volta gli spettatori.

Super Karaoke, gli ascolti del debutto e la sfida con Montalbano

La prima puntata della nuova edizione di Super Karaoke ha raccolto circa 1,9 milioni di spettatori, raggiungendo il 16% di share. Un risultato che ha permesso a Canale 5 di partire con il piede giusto, anche se leggermente al di sotto dei numeri della precedente edizione. Ora la trasmissione condotta da Michelle Hunziker prova a confermarsi e, magari, a fare un ulteriore passo avanti.

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La seconda puntata va in onda questa sera, martedì 15 settembre, alle 21.20 su Canale 5, con la possibilità di seguire lo show anche in streaming su Mediaset Infinity. La location resta quella della Riviera ligure: il palco è allestito al Belvedere del Resentello di Ventimiglia, dove sono stati registrati i tre appuntamenti della stagione. Dall’altra parte, Rai 1 propone Il giovane Montalbano – Il ladro onesto, replica della seconda stagione della popolare fiction. La concorrenza, dunque, non presenta una prima visione particolarmente forte e questo potrebbe rappresentare un’occasione per Super Karaoke. La partita degli ascolti è quindi tutta da giocare.

Super Karaoke, come funziona la gara e chi sono gli ospiti

Il cuore dello spettacolo rimane la gara tra i concorrenti. In ogni puntata possono sfidarsi fino a 24 partecipanti, chiamati a mettersi alla prova con esibizioni individuali e performance insieme agli ospiti musicali. Il risultato non dipende però soltanto dal palco: anche il pubblico presente a Ventimiglia ha un ruolo nella competizione. Gli spettatori possono infatti utilizzare il proprio smartphone e un codice QR per votare in tempo reale le diverse esibizioni. Un meccanismo che rende la serata più partecipata e trasforma la platea in una sorta di giuria popolare.

Per il secondo appuntamento sono attesi Ricchi e Poveri, Marco Masini, Irene Grandi e Benji e Fede, pronti a dividere il palco con i concorrenti. Un mix di generazioni e stili diversi che rappresenta uno degli ingredienti principali dello show. E non è finita qui. La terza e ultima puntata della stagione, prevista per la prossima settimana, potrà contare su nomi come Anna Tatangelo, Baby K, Ermal Meta e Fabio Rovazzi. Un parterre che lascia già intravedere una chiusura particolarmente ricca per Super Karaoke. Tra nostalgia, grandi classici e voci amatissime, Canale 5 punta quindi sulla formula del karaoke per mantenere alto l’interesse. E con una concorrenza affidata a una replica, la serata potrebbe riservare una sorpresa sul fronte degli ascolti.

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